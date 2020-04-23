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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773

В России за последние сутки зарегистрировано 4774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 81 регионе.

Коронавирус COVID-19
11:55 (мск)Собянин отметил снижение потока людей в Москве
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 637 314 +64 171
Скончалось183 559 +5 957
Выздоровело715 191 +27 062
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Источник: РИА "Новости"

Накануне прирост составил 5236 человек. Общее число заразившихся достигло 62 773.

Больше всего новых случаев в Москве — 1959 (всего 33 940), Московской области — 688 (7278) и Санкт-Петербурге — 191 (2458).

За сутки умерли 42 человека, общее число погибших достигло 555. Выздоровел 471 человек, всего — 4 891.

Напомним, Россия входит в десятку стран по числу заразившихся коронавирусом. Для борьбы весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции. Минздрав предложил продлить ограничения на майские праздники. В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Мэр города Сергей Собянин предложил ввести пропуска и в других регионах.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 23.04
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