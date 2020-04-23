В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773

Накануне прирост составил 5236 человек. Общее число заразившихся достигло 62 773.
Больше всего новых случаев в Москве — 1959 (всего 33 940), Московской области — 688 (7278) и
За сутки умерли 42 человека, общее число погибших достигло 555. Выздоровел 471 человек, всего — 4 891.
Напомним, Россия входит в десятку стран по числу заразившихся коронавирусом. Для борьбы весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции. Минздрав предложил продлить ограничения на майские праздники. В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Мэр города Сергей Собянин предложил ввести пропуска и в других регионах.