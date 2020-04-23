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14:11 (мск), источник: РИА Новости

В Москве снизилось число преступлений за время ограничений по COVID-19

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число грабежей в Москве за время ограничений по COVID-19 сократилось на две трети, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773 +4 774
Скончалось555 +42
Выздоровело4 891 +471
Инфицировано2 645 092 +64 363
Скончалось184 268 +5 897
Выздоровело719 339 +26 246
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Источник: РИА Новости

«C 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений… в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений — на 78,3%. На 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, и на 59,1% снизилось число пострадавших в ДТП», — говорится в сообщении.

«Реализация комплекса профилактических мер в период проведения профилактических мероприятий привела к сокращению числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,6%, краж — на 29,3%, в том числе из квартир граждан — на 62%», — добавили в ГУМВД.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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