14:11 (мск), источник: РИА Новости
В Москве снизилось число преступлений за время ограничений по COVID-19
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число грабежей в Москве за время ограничений по COVID-19 сократилось на две трети, сообщает
«C 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений… в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений — на 78,3%. На 57% сократилось количество
«Реализация комплекса профилактических мер в период проведения профилактических мероприятий привела к сокращению числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,6%, краж — на 29,3%, в том числе из квартир граждан — на 62%», — добавили в ГУМВД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.