Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

Экс-депутат Госдумы и законодательного собрания Денис Волчек, а также его деловой партнер Зураб Плиев, доставленные сотрудниками ФСБ в среду вечером в Москву из Санкт-Петербурга, были задержаны следователем СКР. Ночь после допроса они провели в ИВС на Петровке, 38. В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Предполагается, что в пятницу следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде ареста.
По данным «Ъ», бывший народный избранник выступал в роли решальщика.
За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.
Сам Волчек вину не признает. В СКР данное расследование пока не комментируют. Однако уже известно, что оно не связано с недавним задержанием адвоката Александра Вершинина.
Комментариями защиты бывшего народного избранника «Ъ» не располагает.
В декабре 2002 года Денис Волчек был избран депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от ЛДПР. В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму РФ. Однако затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично вычеркнул Волчека из предвыборных списков, поскольку выяснилось, что тот связан с криминалом и может быть замешан в махинациях.