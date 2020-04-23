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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

Как стало известно «Ъ», один из экс-лидеров ЛДПР в Санкт-Петербурге, бывший депутат Госдумы Денис Волчек был задержан как решальщик — за крупное вознаграждение он вызвался урегулировать вопросы с правоохранительными органами, однако обязательств своих не выполнил. Предполагается, что после предъявления обвинения Волчека арестуют.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Экс-депутат Госдумы и законодательного собрания Денис Волчек, а также его деловой партнер Зураб Плиев, доставленные сотрудниками ФСБ в среду вечером в Москву из Санкт-Петербурга, были задержаны следователем СКР. Ночь после допроса они провели в ИВС на Петровке, 38. В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Предполагается, что в пятницу следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде ареста.

По данным «Ъ», бывший народный избранник выступал в роли решальщика.

За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.

Сам Волчек вину не признает. В СКР данное расследование пока не комментируют. Однако уже известно, что оно не связано с недавним задержанием адвоката Александра Вершинина.

Комментариями защиты бывшего народного избранника «Ъ» не располагает.

В декабре 2002 года Денис Волчек был избран депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от ЛДПР. В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму РФ. Однако затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично вычеркнул Волчека из предвыборных списков, поскольку выяснилось, что тот связан с криминалом и может быть замешан в махинациях.

Николай Сергеев

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