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17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Италии из-за пандемии выпустят из тюрем несколько десятков мафиози

Итальянские власти могут отправить из тюрем под домашний арест несколько десятков главарей мафии из-за риска их заражения COVID-19. Речь идет о мафиози старше 70 лет и тех, кто страдает различными хроническими заболеваниями. Их список уже направлен в тюрьмы, пишет The Guardian. При этом министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде заявил, что окончательное решение еще не принято.

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Источник: AFP 2020

Как сообщил в среду итальянский журнал L’Espresso, миланский суд принял решение перевести под домашний арест одного из самых влиятельных лидеров сицилийской коза-ностра — 78-летнего Франческо Бонуру, отбывающего 23-летний срок. В последние несколько недель из тюрем под домашний арест также были отправлены боссы калабрийской мафии ндрангета 65-летний Винченцино Яннаццо и 72-летний Рокко Санто Филиппоне.

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Как пишет The Guardian, в общей сложности в итальянских тюрьмах находится 74 мафиози, соответствующих критериям перевода под домашний арест. Среди них один из лидеров сицилийской мафии 78-летний Леолука Багарелла, ответственный за десятки убийств, еще один известный сицилийский мафиози 81-летний Бенедетто Сантапаоло, создатель так называемой новой каморры 78-летний Раффаэле Кутоло и целый ряд других.

Критики возможности отправки мафиози под домашний арест говорят о том, что это может повысить уровень преступности во время и после пандемии. «Это очень тревожная ситуация, — считает генеральный секретарь профсоюза работников итальянских тюрем Osapp Лео Бенедучи.— В Италии в тюрьмах находятся около 12 тыс. членов преступных организаций. Сотрудники тюрем уже сообщают о заключенных, которые обнимаются друг с другом — предположительно для того, чтобы повысить вероятность заражения вирусом и освобождения из тюрьмы».

Яна Рождественская

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