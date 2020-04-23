17:30 (мск), источник: Коммерсантъ
В Италии из-за пандемии выпустят из тюрем несколько десятков мафиози
Итальянские власти могут отправить из тюрем под домашний арест несколько десятков главарей мафии
Как сообщил в среду итальянский журнал L’Espresso, миланский суд принял решение перевести под домашний арест одного из самых влиятельных лидеров сицилийской
Как пишет The Guardian, в общей сложности в итальянских тюрьмах находится 74 мафиози, соответствующих критериям перевода под домашний арест. Среди них один из лидеров сицилийской мафии 78-летний Леолука Багарелла, ответственный за десятки убийств, еще один известный сицилийский мафиози 81-летний Бенедетто Сантапаоло, создатель так называемой новой каморры 78-летний Раффаэле Кутоло и целый ряд других.
Критики возможности отправки мафиози под домашний арест говорят о том, что это может повысить уровень преступности во время и после пандемии. «Это очень тревожная ситуация, — считает генеральный секретарь профсоюза работников итальянских тюрем Osapp Лео Бенедучи.— В Италии в тюрьмах находятся около 12 тыс. членов преступных организаций. Сотрудники тюрем уже сообщают о заключенных, которые обнимаются друг с другом — предположительно для того, чтобы повысить вероятность заражения вирусом и освобождения из тюрьмы».
Яна Рождественская