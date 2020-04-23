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16:40 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи рассказали, как остановить массовые заражения COVID-19 в больницах

Ежедневно очаги коронавирусной инфекции вспыхивают в медучреждениях по всей стране.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 658 387+65 258
Скончалось185 434+5 709
Выздоровело722 373+25 425
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Источник: РИА "Новости"

Так, в Люберецкой областной больнице более полусотни медиков заболели COVID-19, в горбольнице Златоуста заразились 44 человека, а в Санкт-Петербурге коронавирус подхватили все сотрудники отделения нейроортопедии НМИЦ им. Вредена. Эксперты в сфере здравоохранения рассказали «Газете.Ru», кто виноват в массовых заражениях в клиниках и как их можно предотвратить.

«Не выдавали ни масок, ни защитных костюмов».

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В подмосковных Люберцах сотрудники неврологического отделения, заразившиеся COVID-19 в стационаре № 3 областной больницы, обратились в ФСБ, МВД и Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности руководство медучреждения. Об этом сообщил медбрат отделения Аркадий Хаславский.

По данным министерства здравоохранения Московской области, у 52 врачей данной клиники выявили коронавирусную инфекцию, после чего больничный корпус закрыли на полную дезинфекцию, а сотрудников поместили под медицинское наблюдение.

Хаславский рассказал, что с 23 марта в неврологическое отделение начали привозить больных с признаками заражения COVID-19, которые находились там до момента получения результатов теста. При этом медбрат подчеркнул, что их отделение не является профильным для лечения пациентов с инфекциями.

По его словам, руководство больницы не организовало рабочий процесс так, чтобы нахождение в стационаре № 3 было безопасным — больничный корпус не был закрыт на карантин даже после подтверждения коронавируса у некоторых врачей.

Хаславский подчеркнул, что индивидуальные средства защиты медики получили только через месяц — 17 апреля.

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«Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату, масок выдали 30 штук, видимо, нам придется их стирать. До этого нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как зараженные коронавирусом уже были.

Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причем пояснили, что это до середины июня, — сообщил Хаславский изданию РБК.

Уточняется, что ответа от силовиков сотрудники Люберецкой областной больницы пока не получили.

«Мы продолжаем работать, находясь на больничных».

Ранее стало известно о заражении COVID-19 всех врачей отделения нейроортопедии НМИЦ им. Вредена в Санкт-Петербурге.

У нас 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. Да, вы не ослышались: все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов.
Дмитрий Пташников
завотделением нейроортопедии НМИЦ им. Вредена

«Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары», — сообщил завотделением Дмитрий Пташников в своем Instagram.

Он подчеркнул, что врачи отделения продолжают работать — только теперь они не контактируют со здоровыми пациентами. «Это такой парадокс: мы продолжаем работать, находясь на больничных, но в условиях карантина никто не может прийти извне, как никто и не может уйти отсюда», — пояснил он. Ранее сообщалось, что НИИ был закрыт на карантин 11 апреля — его работа приостановлена до распоряжения Роспотребнадзора.

Завотделением отметил, что и сам заразился коронавирусом — у болезни слабое течение. «Несколько дней протемпературил, но на сегодняшний день состояние вроде приличное».

К сожалению, никакие средства защиты не сработали, даже самые современные, так как мы закрыты в одном помещении с больными.

Вспышка коронавируса возникла и в городской больнице № 1 Златоуста Челябинской области — там инфекцией заразились 44 человека, сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Уже сегодня установлено, что это следствие ошибок в оказании медицинской помощи. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, о результатах которого сообщим дополнительно», — подчеркнул он агентству «Доступ».

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Также ранее сообщалось, что в горбольнице № 2 Владивостока COVID-19 выявили у 42 человек, 17 из которых — сотрудники медучреждения. При этом среди заболевших есть дети 5 и 11 лет, а также беременная женщина. В то же время в Красноярской офтальмологической клинике им. Макарова коронавирус обнаружили у 89 человек, в том числе и у 13 медиков, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Надевать химзащиту — из области фантастики».

Врач-вирусолог Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов пояснил «Газете.Ru», что даже при соблюдении всех санитарных и защитных норм заражения коронавирусом в медучреждениях практически невозможно предотвратить.

«Это просто особенности инфекции. У COVID-19 длинный инкубационный период, а у человека в стадии инкубации нет симптомов. При этом он уже является источником вируса. Такие пациенты потенциально могут оказаться в любом месте, в том числе в медучреждении. Их очень сложно выявить»,

— сказал эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев согласен с коллегой. «Предотвратить заражение воздушно-капельным путем невероятно тяжело, особенно в медучреждениях, где концентрируются заболевшие люди», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Ларичева, только специализированные инфекционные больницы имеют возможность эффективно останавливать передачу вирусов.

«У них, например, есть боксовые отделения, которые полностью изолированы. А вот если больница просто переоборудована под лечение COVID-19 или вовсе является непрофильной, то там заражения все равно будут происходить», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что требовать от сотрудников всех медучреждений носить защитные костюмы нецелесообразно. «Работа в таких костюмах — это адский труд. Представьте, если бы в них работали в реанимациях — врачам было бы слишком тяжело. То, что все будут надевать химзащиту, это из области фантастики», — пояснил Ларичев.

С ним согласен и президент Центра детской онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев:

Когда человек одет в несколько халатов, несколько очков и в целом экипируется как космонавт, он даже в туалет сходить не может. Кроме того, после использования все разовые материалы необходимо уничтожить, а это достаточно сложная работа. Поэтому вопрос защиты медиков и стоит особенно остро.

Единственное, что можно сделать, — это максимально отделить потенциально зараженных пациентов от сотрудников и других лечащихся в медучреждениях, считает Виктор Ларичев.

«Видел по телевизору, как врачи берут пробы у больных через дырочку в стекле изолированной палаты. Вероятно, можно было бы сделать что-то похожее», — предположил медик.

Вирусолог Чуланов в свою очередь сообщил, что в профильных ведомствах уже ведется пересмотр мер дополнительной защиты в российских медучреждениях.

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