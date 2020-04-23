16:34 (мск), источник: Коммерсантъ
Денис Волчек не снял напряжение в уголовном деле банкира
Стало известно, за что бывшего депутата Госдумы от ЛДПР обвинили в покушении на мошенничество.
Как стало известно «Ъ», пострадавшим от действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов. Ему народный избранник за 1,4 млн евро пообещал решить вопрос с уголовным делом, в рамках которого банкир мог оказаться в международном розыске.
В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Заура Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). В качестве подозреваемых их задержали в минувшую среду в
Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом. АСВ в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако агентству и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело. Несколько раз различные правоохранительные органы, проводя доследственные проверки, выносили по заявлениям отказные материалы, которые затем отменялись прокуратурой, признававшей действия силовиков незаконными.
Только в сентябре 2018 года УМВД по
Свои услуги Волчек оценил в 1,4 млн евро. В результате переговоров, а они велись под контролем оперативных служб, в которые обратился представитель банкира, было решено, что 22 апреля деньги должны принести в офис Зураба Плиева, находящийся в деловом центре на Краснопресненской набережной, после чего
В декабре 2002 года Денис Волчек был избран депутатом заксобрания
Николай Сергеев, Сергей Машкин