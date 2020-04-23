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18:48 (мск), источник: РИА Новости

Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 659 557+64 833
Скончалось185 494+5 716
Выздоровело723 377+25 311
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По его мнению, пока нельзя говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице вышла на плато или что есть какая-то позитивная динамика. Не пройдено и полпути — как минимум еще несколько недель предстоит справляться с существующими вызовами, считает мэр.

«Да, сегодня наша медицинская система, система здравоохранения, больничная сеть справляется с теми вызовами, которые стоят перед ними, с тем потоком пациентов, которые каждый день добавляются. Но, чтобы в дальнейшем справляться с этой задачей, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей, которые будут заниматься этой проблемой», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что не следует рассчитывать на какие-то «идеальные динамики, идеальные графики», поэтому городские власти готовятся к любому развитию ситуации.

Меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Москве, Собянин назвал адекватными угрозе и более эффективными, чем в других странах, где властям проходилось даже вводить войска.
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«Cначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи», — сказал мэр, отметив, что большинство жителей города ведут себя ответственно, и это дает возможность не ужесточать административные меры.

Мэр признался, что решение о введении электронных пропусков принималось сложно, его откладывали, понимая, что это психологически непростая ограничительная мера. Однако это позволило снизить число ежедневно перемещающихся по городу людей на 500−800 тысяч человек.

«Это неплохой эффект», — считает Собянин.

По его словам, возможности ужесточить режим всегда есть, но любое ужесточение должно быть чем-то обосновано.

Но если мы до введения электронных пропусков делали это фронтально — что называется, квадратно-гнездовым способом, то сегодня это делать нужно точечно, донастраивая этот механизм.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Он отметил, что сейчас следует добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть «кардинально ничего не меняя», но усиливая контроль.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве достигло почти 34 тысяч. При этом за последние сутки их выявлено 1959 — меньше, чем 22 и 21 апреля. Вылечились за все время почти две с половиной тысячи пациентов, умерли 288 человек.

Однако в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 — по данным оперштаба, если в начале недели в сутки госпитализировали 1300−1400 человек, то накануне было этот показатель вырос до 1800, а сегодня достиг 1900 случаев.

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