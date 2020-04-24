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07:56 (мск), источник: ТАСС

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет «Птичье молоко», почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу администрация Владивостока.

Источник: Официальный сайт Администрации Владивостока

«Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни почетный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет “Птичье молоко” Анна Федоровна Чулкова. Церемония прощания с Анной Федоровной состоится 28 апреля в 12:00 (05:00 мск) в часовне на Морском кладбище», — говорится в сообщении.

Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. Ее семья в 1940 году по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке, где Чулкова с 16 лет начала трудиться на Владивостокской кондитерской фабрике. Именно она стала автором рецепта конфет «Птичье молоко».

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«В 1967 году в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня. Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции — шоколадно-вафельного торта “Мечта”, конфет “Комета”, “Метеорит”, а за конфеты “Золотой Рог” она была удостоена бронзовой медали ВДНХ», — отмечается в релизе мэрии.

Анна Чулкова награждена многими правительственными наградами, в числе которых два ордена Ленина и орден Октябрьской Революции. Она стала лауреатом Государственной премии. В 1986 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Почетным гражданином города Владивостока она стала 28 июня 2000 года.

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