22:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Полковником руководили голоса
Закончено дело о взрыве в
Как стало известно «Ъ», завершено расследование уголовного дела о взрыве в
Старший преподаватель кафедры «Инженерное обеспечение и маскировка» Рифат Закиров вскоре после ЧП 2 апреля 2019 года оформил явку с повинной. Следователю главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР он рассказал, что подобрал на полигоне академии взрывчатку и детонатор, оставшиеся там после практических занятий с курсантами. Из компонентов собрал бомбу, уложил ее в пакет, который спрятал под лестничным пролетом, расположенным возле кабинета кадровой службы.
Затем сам же полковник Закиров, занимающий одновременно должность начальника инженерной службы академии, «обнаружил» опасный сверток и поднял тревогу. Он организовал эвакуацию курсантов и выставил оцепление из нескольких своих коллег, а сам, взяв бронежилеты, отправился на разминирование. Однако
Рифату Закирову предъявили обвинение в незаконном хранении взрывчатки, изготовлении бомбы, нарушении правил обращения с опасными предметами и в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью одного из стоявших в оцеплении преподавателей (ст. 221.1, 223.1, 349 и 118 УК РФ). Хищение боеприпасов с использованием служебного положения из обвинения в окончательной редакции убрали, поскольку компоненты бомбы уже не числились в списках имущества академии. Таким образом, с помощью самого Рифата Закирова следствию удалось реконструировать схему произошедшего, а вот для выяснения мотивов, которыми он руководствовался, пришлось обращаться за помощью к врачам.
Стоит отметить, что, несмотря на избранный обвиняемому 235-м гарнизонным военным судом домашний арест в его квартире в
Кавалер ордена Мужества и других наград Закиров, по словам сослуживцев, прошел несколько горячих точек, в которых руководил
Полковник Закиров с женой и двумя сыновьями проживал в выделенной ему Минобороны двухкомнатной квартире в пригороде
При этом двушку офицер сдал муниципалитету Сертолово. По закону в нее должен был заселиться другой военнослужащий из числа очередников, однако родственники полковника к этому времени не только сумели занять освободившуюся жилплощадь, но и приватизировать и продать ее. Закировы же лишились права сохранить за собой квартиру в Шушарах после увольнения полковника в запас. Учитывая, что контракт с Минобороны истекает в августе 2020 года, его семью, как выражался сам полковник, могли «вышвырнуть на улицу».
По словам коллег, полковник считал, что его предали как сослуживцы, так и родственники.
Офицер пытался отключиться от своих мыслей, посещая мечеть, но это не помогло. Обвиняемый пояснил врачам, что им словно начали руководить сразу два внутренних голоса. Один требовал собрать и применить бомбу, а другой — остановиться: «Что ты делаешь? Ты же можешь убить людей!».
Теперь суд должен установить, мог ли сапер осознавать опасность своих действий и руководить ими. В зависимости от его выводов обвиняемый либо получит внушительный срок, либо продолжит давно начатое лечение.
Сергей Машкин