24 апреля, источник: Коммерсантъ
Полицейские сыграли с адвокатом в куклу
Защитник и следователь пытались продать обвиняемому дело, и так подлежащее прекращению.
В Москве с поличным задержали адвоката и следователя полиции, рассчитывавших получить взятку в 5 млн руб. за прекращение уголовного дела, которое и так должны были закрыть. С фигурантом расследования они в итоге смогли сторговаться всего на 500 тыс., которые должны были поступить защитнику якобы за оказание юридических услуг, а потом и следователю, ведущему дело. Сделку пресекли сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Москве.
И. о. руководителя главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов по материалам УСБ возбудил уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты столицы Сергея Волгапкина и следователя ОМВД России по району Марьино Евгения Кочергина. Первому инкриминируется посредничество во взяточничестве, а второму — получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 и ч. 5 ст. 290 УК РФ соответственно).
По данным участников расследования, в производстве следователя Кочергина находилось уголовное дело о растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении бухгалтера одной из компаний. Поскольку его вину доказать не удалось, дело подлежало прекращению, однако следователь решил и на этом заработать.
Сам следователь работать напрямую с деньгами отказался, рекомендовав подследственному заключить договор на оказание юридических услуг на соответствующую сумму с адвокатом Волгапкиным, который и выиграет дело.
Поняв, что его разводят, обвиняемый обратился к сотрудникам УСБ, которые и начали разрабатывать участников коррупционной схемы. Вскоре выяснилось, что будущий защитник и сам ранее работал в следственных органах УМВД по
«Приобретенный опыт, аналитические способности, знание всех процессуальных аспектов деятельности сторон обвинения и защиты являются неотъемлемой составляющей в повседневной работе», — говорится на страничке адвоката в интернете.
Защитника задержали, когда на Снайперской улице он получил от будущего клиента запрошенную сумму. Правда, во взятке, переданной в рамках оперативного эксперимента, только 50 тыс. руб. оказались настоящими, а еще 450 тыс. имитировала бумажная «кукла». Затем взяли следователя Кочергина, которому за вычетом посреднического процента и предназначалась большая часть суммы.
Правда, сейчас проверяется информация, что подобные схемы были поставлены в Марьино на поток.
В самом ОМВД будет проведена служебная проверка, по результатам которой заместителю начальника отдела по следствию, очевидно, придется расстаться с должностью.
Николай Сергеев