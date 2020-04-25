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04:44 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки ликвидировали более 170 пожаров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 170 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади более 6,9 тысячи гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Источник: РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.04.2020 в России ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров», — говорится в сообщении.

По данным на полночь 25 апреля, на территории РФ были 87 лесных пожаров на площади 17 802 гектара, их активно тушат. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкалье (8199 гектаров).

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