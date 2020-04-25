04:44 (мск), источник: РИА Новости
В России за сутки ликвидировали более 170 пожаров
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 170 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади более 6,9 тысячи гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
По данным на полночь 25 апреля, на территории РФ были 87 лесных пожаров на площади 17 802 гектара, их активно тушат. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкалье (8199 гектаров).