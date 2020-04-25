В Петербурге умер анестезиолог-реаниматолог с подтвержденным коронавирусом

Врач, у которого был подтвержденный тест на коронавирус COVID-19, в последние дни своей жизни находился на искусственной вентиляции легких, а впоследствии и на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
По сообщению Елизаветинской больницы, Сергей Белошицкий сам лечил пациентов от коронавирусной инфекции и заразился ею при исполнении врачебного долга. В медучреждении благодарят врачей Боткинской больницы, до конца боровшихся за жизнь своего коллеги и соратника, и выражают соболезнования близким умершего медика.
Два отделения Елизаветинской больницы закрыты на карантин, передает «Интерфакс». По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице