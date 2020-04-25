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11:45 (мск), источник: Вести.Ru

В Петербурге умер анестезиолог-реаниматолог с подтвержденным коронавирусом

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, больше 20 лет проработавший в другой больнице северной столицы — Елизаветинской.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 25.04
Инфицировано68 622+5 849
Скончалось615+60
Выздоровело5 568+677
Инфицировано2 815 347+95 825
Скончалось197 506+6 278
Выздоровело795 329+50 237
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Врач, у которого был подтвержденный тест на коронавирус COVID-19, в последние дни своей жизни находился на искусственной вентиляции легких, а впоследствии и на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

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По сообщению Елизаветинской больницы, Сергей Белошицкий сам лечил пациентов от коронавирусной инфекции и заразился ею при исполнении врачебного долга. В медучреждении благодарят врачей Боткинской больницы, до конца боровшихся за жизнь своего коллеги и соратника, и выражают соболезнования близким умершего медика.

Два отделения Елизаветинской больницы закрыты на карантин, передает «Интерфакс». По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

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Источник:©Аргументы и факты
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