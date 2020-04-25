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11:16 (мск), источник: Интерфакс

Тяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под Уренгоем

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Один человек пострадал в субботу при жесткой посадке вертолета Ми-26Т под Уренгоем.

«25 апреля в 07:42 посадочная площадка “Ротор 40” в 120 км от аэродрома Уренгой. Ми-26Т доложил об отказе левого двигателя (помпаж двигателя), принял решение следовать на “Ротор 40”. В 08:00 по Москве командир воздушного судна произвел посадку за 20 метров до посадочной площадки. При посадке хвостовой балкой задели землю, вертолет опрокинулся на правый бок», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Росавиаиции.

На борту находились четыре члена экипажа, два оператора и два сотрудника наземной службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе уточнили, что вертолет Ми-26Т, RA-06268 совершал рейс Уренгой — полет по площадкам — Уренгой.

В Росавиации отметили, что Красноярским межрегиональным территориальным управлением Росавиции сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин инцидента с вертолетом.

Ми-26 — советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Он считается крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом. Ми-26Т — гражданская версия этой машины.

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