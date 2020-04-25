Число больных коронавирусом в России превысило 70 000 человек

За сутки в России зарегистрировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 74 588. Почти у половины новых больных (48,9%) заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только в ходе тестирования.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2612). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 605, в Санкт-Петербурге — на 215, в Мурманской области — на 193, в Дагестане — на 157, в Нижегородской области — на 118, в Краснодарском крае — на 84, в Тульской области — на 73, в Челябинской — на 72, в Калужской — на 69, в Татарстане — на 65, в Рязанской области — на 64, в Алтайском крае — на 63, в Оренбургской области — на 56, в Пермском крае — на 55, в Ростовской области — на 51, в Хакасии — на 49, в Карачаево-Черкессии — на 46. Во Владимирской, Тамбовской областях и Мордовии — по 45 новых больных COVID-19, в Курской области — 44, в Ленинградской — 43, в Ингушетии — 41, в Кировской области — 40, в Новосибирской — 38, в Ярославской — 37. В остальных 56 регионах выявлено меньшее количество новых пациентов с коронавирусом.
За сутки в России умерли 66 пациентов с COVID-19 (из них 41 в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончался 681 человек.
Выписаны за последние сутки 682 пациента, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 6250.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (39 509), Московская область (8494) и Санкт-Петербург (2926). В первую десятку также входят Нижегородская область (1214), Мурманская область (856), Дагестан (724), Краснодарский край (707), Ленинградская область (658), Ростовская область (584) и Тульская область (578). В России не осталось регионов, в которых бы не было случаев COVID-19.
В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,8 млн заболевших коронавирусом. Скончались более 197 500 человек. Россия с учетом новых больных занимает десятое место в мире по заболеваемости.