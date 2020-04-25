Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
14:29 (мск), источник: Ведомости

Число больных коронавирусом в России превысило 70 000 человек

За сутки выявлено почти 6000 новых случаев.

Коронавирус COVID-19
14:53 (мск)В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 824 728+95 454
Скончалось197 667+6 053
Выздоровело798 114+49 238
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

За сутки в России зарегистрировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 74 588. Почти у половины новых больных (48,9%) заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только в ходе тестирования.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2612). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 605, в Санкт-Петербурге — на 215, в Мурманской области — на 193, в Дагестане — на 157, в Нижегородской области — на 118, в Краснодарском крае — на 84, в Тульской области — на 73, в Челябинской — на 72, в Калужской — на 69, в Татарстане — на 65, в Рязанской области — на 64, в Алтайском крае — на 63, в Оренбургской области — на 56, в Пермском крае — на 55, в Ростовской области — на 51, в Хакасии — на 49, в Карачаево-Черкессии — на 46. Во Владимирской, Тамбовской областях и Мордовии — по 45 новых больных COVID-19, в Курской области — 44, в Ленинградской — 43, в Ингушетии — 41, в Кировской области — 40, в Новосибирской — 38, в Ярославской — 37. В остальных 56 регионах выявлено меньшее количество новых пациентов с коронавирусом.

За сутки в России умерли 66 пациентов с COVID-19 (из них 41 в Москве), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончался 681 человек.
Коллекции
Как пандемия COVID-19 повлияла на Землю

Выписаны за последние сутки 682 пациента, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 6250.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (39 509), Московская область (8494) и Санкт-Петербург (2926). В первую десятку также входят Нижегородская область (1214), Мурманская область (856), Дагестан (724), Краснодарский край (707), Ленинградская область (658), Ростовская область (584) и Тульская область (578). В России не осталось регионов, в которых бы не было случаев COVID-19.

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,8 млн заболевших коронавирусом. Скончались более 197 500 человек. Россия с учетом новых больных занимает десятое место в мире по заболеваемости.

Дарья Коржова

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Голикова: количество заболевших коронавирусом в России выросло более, чем в два раза
Во время загрузки произошла ошибка.
24 апреля© Ньюстюб
Рекомендации по безопасной доставке еды на дом
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:00 MSK, 25.04
 Власти Москвы не увидели в самоизоляции ограничений прав горожан
Число больных коронавирусом в России превысило 70 000 человек
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
Вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Кому положена новая льготная ипотека
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Инфекционист объяснил скачки числа заболевших COVID-19 в России
Здоровье
Почему взрываются зубы? Еще в XIX веке американские стоматологи описывали уникальные случаи, когда зубы пациентов разрывало на кусочки.
Hi-Tech
Россиянам показали новую защиту от коронавируса (цена) Известна цена и другие подробности
Горячие темы на Авто
Мысли вслух. 423
Возможно жесткий карантин в Москве ввели специально для разорения? ? 385
О форуме и не только 213
Темнеет... 126
Кино
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде Марта Тимофеева снимется в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Лолита попала в психбольницу
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Новости партнеров
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь