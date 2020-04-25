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14:53 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Артист гулял с женой в Шуваловском парке. Сотрудники правоохранительных органов остановили их и напомнили о правилах самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 824 728+95 454
Скончалось197 667+6 053
Выздоровело798 114+49 238
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Источник: РИА "Новости"

«Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехали сотрудники полиции в резиновых перчатках и масках. Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол», — пояснил Леонидов во время прямого эфира в Инстаграме.

В городе действует ряд ограничений для граждан в связи с риском распространения коронавируса. Закрыты кафе, рестораны, спортивные площадки.

За нахождение на улице без уважительной причины предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей.

За сутки в Санкт-Петербурге зафиксированы 215 новых случаев заражения COVID-19.

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