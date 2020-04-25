14:53 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Артист гулял с женой в Шуваловском парке. Сотрудники правоохранительных органов остановили их и напомнили о правилах самоизоляции.
«Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехали сотрудники полиции в резиновых перчатках и масках. Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол», — пояснил Леонидов во время прямого эфира в Инстаграме.
В городе действует ряд ограничений для граждан в связи с риском распространения коронавируса. Закрыты кафе, рестораны, спортивные площадки.
За сутки в