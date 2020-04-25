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19:25 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 858 489+97 368
Скончалось199 874+6 203
Выздоровело809 923+49 876
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Источник: РИА "Новости"

«Действительно, все так», — сказал Новиков.

По его словам, он уже сдал тест на коронавирус и получил его результаты.

Депутат отметил, что первым заболевшим в рядах КПРФ стал сотрудник аппарата партии.

«Раньше всех лег. До нас с Леонидом Ивановичем», — добавил Новиков.

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Позднее парламентарий сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас проходит медикаментозное лечение. Он отметил, что условия в больнице нормальные, в палате два человека, а персонал «качественно выполняет свои обязанности». Депутат сказал, что высокой температуры у него нет, было несколько «скачкообразных повышений, но в данном случае она где-то в районе нормы».

Новиков стал вторым депутатом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что у него выявили двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.

По словам парламентария, анализ на коронавирус у него был отрицательным. Диагноз удалось с поставить помощью компьютерной томографии. Калашников также сообщил, что заразился от водителя.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что партия не планирует проводить проверку всех членов фракции на инфекцию из-за выявления COVID-19 у Калашникова.

Он отметил, что на последних заседаниях Калашников не присутствовал, а депутаты уже сдавали тесты на коронавирус.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, 182 тысячи пациентов умерли. Наибольшее число заразившихся и жертв выявили в США, Испании и Италии.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.

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