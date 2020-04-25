23:09 (мск), источник: РИА Новости
Нижегородские власти ограничат въезд в регион
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
«Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — написал Никитин в инстаграме.
На территории Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 излечившихся пациента были выписаны из больницы, восемь человек скончались.
Россия занимает десятое место по числу инфицированных в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.