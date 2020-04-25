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23:09 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородские власти ограничат въезд в регион

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 877 487+93 975
Скончалось201 907+6 594
Выздоровело813 033+47 119
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Источник: РИА "Новости"

«Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — написал Никитин в инстаграме.

Он призвал жителей региона распространить эту информацию среди своих знакомых из других субъектов, которые планировали приехать в Нижегородскую область на майские праздники.

На территории Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 излечившихся пациента были выписаны из больницы, восемь человек скончались.

Россия занимает десятое место по числу инфицированных в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.

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Источник:©Аргументы и факты
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