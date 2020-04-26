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12:08 (мск), источник: Life.ru

Количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 80 тысяч

В числе лидеров по заболеваемости по-прежнему — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 908 527+93 180
Скончалось203 332+5 826
Выздоровело824 002+28 673
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Источник: РИА "Новости"

В России за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено еще у 6361 человека. Таким образом, общее число зараженных за все время достигло 80 949 человек. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в регионе.

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Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (2971). Далее следуют Московская область (576), Нижегородская область (153), Санкт-Петербург (153) и Мурманская область (105).

За сутки скончалось 66 пациентов, в общем количестве — 747. Выписано по выздоровлению 517 человек — и в сумме их уже 6767.

Напомним, что в последние дни количество зараженных колеблется в районе пяти тысяч. Таким образом, суточный прирост заболеваемости уже упал ниже 10%. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца апреля подготовить предложения, как можно ослабить ограничительные меры для организаций. А также определить регионы, которые в зоне риска по распространению заболевания.

Нужно отметить, что Россия в борьбе с коронавирусом идет по своему пути. Несмотря на такое количество зараженных, доля летальных случаев сравнительно низкая.

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