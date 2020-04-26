12:08 (мск), источник: Life.ru
Количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 80 тысяч
В числе лидеров по заболеваемости
В России за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено еще у 6361 человека. Таким образом, общее число зараженных за все время достигло 80 949 человек. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в регионе.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (2971). Далее следуют Московская область (576), Нижегородская область (153),
За сутки скончалось 66 пациентов, в общем количестве — 747. Выписано по выздоровлению 517 человек — и в сумме их уже 6767.
Напомним, что в последние дни количество зараженных колеблется в районе пяти тысяч. Таким образом, суточный прирост заболеваемости уже упал ниже 10%. Накануне
Нужно отметить, что Россия в борьбе с коронавирусом идет по своему пути. Несмотря на такое количество зараженных, доля летальных случаев сравнительно низкая.