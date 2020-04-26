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13:30 (мск), источник: Ведомости

В России выявлено более 80 000 больных коронавирусом

За сутки снова зафиксировано рекордное число новых пациентов с COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 911 209+86 481
Скончалось203 412+5 745
Выздоровело825 886+27 772
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Источник: AP 2020

За сутки зарегистрирован 6361 новый случай заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост больных COVID-19 для России. Общее число инфицированных выросло до 80 949. Почти у половины новых больных (45,9%) заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только в ходе тестирования.

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Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2971). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 576, в Нижегородской — на 153, в Санкт-Петербурге — на 151, в Мурманской области — на 105, в Дагестане — на 103, в Брянской области — на 78, в Краснодарском крае — на 73, в Татарстане — на 71, в Калужской области — на 70, в Алтайском крае — на 68, в Курской области — на 67. В Тульской и Астраханской областях по 66 новых больных COVID-19, в Ростовской области — 65, в Рязанской — 63, в Челябинской — 62, в Пермском крае — 61, в Свердловской и Новосибирской областях — по 58, в Тамбовской — 56, во Владимирской области и Мордовии — по 49, в Кировской области — 46, в Ямало-Ненецком автономном округе — 45, в Северной Осетии — 43, в Орловской, Ярославской, Ленинградской областях и Карачаево-Черкесии — по 42. Помимо этих регионов случаи коронавируса за сутки выявлены еще в 53, но там зафиксировано меньшее количество новых заболевших.

За сутки в России умерли 66 пациентов с COVID-19 (из них 38 — в Москве), всего за время эпидемии в России от коронавируса скончались 747 человек.
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Выписаны за последние сутки 517 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 6767.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (42 480), Московская область (9070) и Санкт-Петербург (3077). В первую десятку также входят Нижегородская область (1367), Мурманская (961), Дагестан (827), Краснодарский край (780), Ленинградская область (700), Ростовская (649) и Тульская (644). В России не осталось регионов, в которых бы не было случаев COVID-19.

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,9 млн заболевших коронавирусом. Скончались более 203 000 человек. Россия с учетом новых больных занимает десятое место в мире по заболеваемости.

Дарья Коржова

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