17:13 (мск), источник: Интерфакс
От коронавируса впервые умер епископ РПЦ
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.
«Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — рассказали в группе.
Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19.
На протяжении восьми лет — с конца 2004 по конец 2012 года он был наместником монастыря —
Ранее сообщалось, что
В России за минувшие сутки был выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.