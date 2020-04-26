Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
17:13 (мск), источник: Интерфакс

От коронавируса впервые умер епископ РПЦ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 918 917+84 783
Скончалось203 622+5 217
Выздоровело828 422+25 717
Идёт загрузка

«Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — рассказали в группе.

Читайте также
Пасха во время эпидемии: что происходило в храмах России и других стран

Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19.

На протяжении восьми лет — с конца 2004 по конец 2012 года он был наместником монастыря — Курской-Коренной пустыни. Незадолго до своего освобождения от должности руководителя этой обители был возведен в сан епископа.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений на фоне коронавируса умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин.

В России за минувшие сутки был выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:40 MSK, 26.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 апреля
Голикова заявила об усталости населения от ограничений из-за COVID-19
Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. Врачи в ужасе и просят его не слушать
Роспотребнадзор ожидает пика COVID-19 после майских праздников
В России выявлено более 80 000 больных коронавирусом
Кремль анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
СМИ: сотрудникам банков России предложили переехать на работу
Жители подмосковного Бутово массово нарушили режим самоизоляции
Россиян предупредили о смене привычек и правил в ресторанах
На горе в Швейцарии появился флаг России
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить.
Hi-Tech
Самый дешевый новый iPhone со смешной батареей: вся правда Мелкий экран, одна камера и смешная батарея.
Авто
Клиенты каршеринга пересели на арендованные машины Компании, сдающие автомобили в аренду, продолжают работать и в тех регионах, которые максимально ограничили работу всего бизнеса, — и даже находят новых клиентов. Но это не значит, что все хорошо
Кино
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40 Самый сексуальный мужчина в Голливуде отмечает день рождения: любуемся актером в его лучших ролях
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Дети
72-летний Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой СМИ сообщили о скором пополнении в звездной семье (фото)
Леди
Аль Пачино – 80! Как выглядит и чем занимается актер сегодня 25 апреля актер отмечает день рождения.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь