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18:31 (мск), источник: Интерфакс

Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге с COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов с положительным анализом на COVID-19 скончался в Боткинской инфекционной больнице, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в воскресенье.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 920 660+62 171
Скончалось203 670+3 796
Выздоровело829 075+19 152
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Источник: Агентство «Москва»

«Филлипов скончался. Коронавирус у него был подтвержден», — сказал собеседник агентства.

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Ранее администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который работал в ней более 20 лет. В феврале 2020 года он перешел на работу в Александровскую больницу.

«Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — говорилось в сообщении.

Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19.

По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

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