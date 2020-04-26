Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге с COVID-19

«Филлипов скончался. Коронавирус у него был подтвержден», — сказал собеседник агентства.
Ранее администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который работал в ней более 20 лет. В феврале 2020 года он перешел на работу в Александровскую больницу.
«Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — говорилось в сообщении.
Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19.
По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице