Все духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом

Как пояснил митрополит Климент (в миру — Олег Вечеря), в общей сложности речь идет о 150−200 зараженных. Трое из них скончались. Однако большинство уже идут на поправку. Среди них — наместник
«Пик заболевания в обители уже прошел. Большинство тяжелобольных выздоровело. В больнице остается только несколько человек. Мы ожидаем окончания срока карантинных ограничений», — рассказал «Ъ» отец Климент.
Часть храмового комплекса
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 24 апреля сообщила изданию The Babel, что российский омбудсмен Татьяна Москаленко обратилась к ней с просьбой посодействовать в доставке гуманитарной помощи из России на территорию лавры. «После того (разговора.— “Ъ”) я беседовала с заместителем главы Министерства социальной политики, сейчас в ведомстве решают этот вопрос», — добавила госпожа Денисова.
По последним данным, всего на Украине коронавирусом заразились более 8 тыс. человек, умерли более 200.
Кирилл Кривошеев.