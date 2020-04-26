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19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Все духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом

В Киево-Печерской лавре, относящейся к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), все священники, а также часть монахов и студентов Киевской духовной академии заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента.
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 947 616+81 678
Скончалось205 607+4 909
Выздоровело860 023+49 696
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Источник: Reuters

Как пояснил митрополит Климент (в миру — Олег Вечеря), в общей сложности речь идет о 150−200 зараженных. Трое из них скончались. Однако большинство уже идут на поправку. Среди них — наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. По данным РБК, он уже выздоровел и выписан из больницы, куда был госпитализирован 12 апреля.

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«Пик заболевания в обители уже прошел. Большинство тяжелобольных выздоровело. В больнице остается только несколько человек. Мы ожидаем окончания срока карантинных ограничений», — рассказал «Ъ» отец Климент.

Часть храмового комплекса Киево-Печерской лавры закрылась для прихожан и паломников еще в конце марта. Полностью территорию лавры закрыли 4 апреля, когда коронавирус был выявлен у нескольких священнослужителей. Все богослужения позднее этой даты проводились в закрытом режиме, но с трансляцией на сайте.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 24 апреля сообщила изданию The Babel, что российский омбудсмен Татьяна Москаленко обратилась к ней с просьбой посодействовать в доставке гуманитарной помощи из России на территорию лавры. «После того (разговора.— “Ъ”) я беседовала с заместителем главы Министерства социальной политики, сейчас в ведомстве решают этот вопрос», — добавила госпожа Денисова.

По последним данным, всего на Украине коронавирусом заразились более 8 тыс. человек, умерли более 200.

Кирилл Кривошеев.

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