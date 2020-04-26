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21:00 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — У сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербурга выявлен коронавирус, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе учреждения в воскресенье.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 956 073+78 586
Скончалось205 724+3 817
Выздоровело861 518+48 485
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Источник: Агентство «Москва»

«Все сотрудники больницы были протестированы на коронавирус. У 50 сотрудников анализ дал положительный результат. Все они либо помещены в больницу, либо отправлены на домашнее лечение», — отметил собеседник агентства.

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В пресс-службе пока не уточняют точное число протестированных сотрудников и отделения, в которых они работали, однако подчеркивают, что никто из заразившихся в учреждении больше не находится.

Как добавили в пресс-службе, нужно дождаться всех результатов анализов.

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом — заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.

Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19.

По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

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