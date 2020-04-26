В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

«Все сотрудники больницы были протестированы на коронавирус. У 50 сотрудников анализ дал положительный результат. Все они либо помещены в больницу, либо отправлены на домашнее лечение», — отметил собеседник агентства.
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Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом — заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19.
По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице