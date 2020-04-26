Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

В ведомстве рассказали, что в Вооруженных силах проводили с марта по 26 апреля сплошное тестирование. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение.
«В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, изолированы на дому — 379 человек», — говорится в сообщении.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 747 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.