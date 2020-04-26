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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.

Коронавирус COVID-19
21:00 (мск)В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 947 616+81 678
Скончалось205 607+4 909
Выздоровело860 023+49 696
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Источник: РИА Новости

В ведомстве рассказали, что в Вооруженных силах проводили с марта по 26 апреля сплошное тестирование. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение.

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«В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, изолированы на дому — 379 человек», — говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 747 умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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