Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
12Нотр-Дам спустя год после пожара
09:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Операторам не грозит хранение в особо крупных размерах

Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи. В них оказались частично учтены пожелания операторов связи по отсрочке исполнения норм «закона Яровой» — ежегодное увеличение размеров хранилищ предлагается отложить на год. Однако предложения по снижению зарплат в IT-отрасли в итоговый вариант не вошли.

Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей. Копия письма есть у «Ъ», в Минкомсвязи подтвердили его подлинность. Министерство согласилось на просьбы операторов связи отложить вступление в силу наиболее затратных норм «закона Яровой», предусматривающего обязанность хранить данные абонентов: ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% предлагается отложить на год (операторы хотели отсрочку на два года, см. «Ъ» от 15 апреля). Также предлагается исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с эпидемией.

Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40−50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Новость
«Закон Яровой» готовят к карантину

Кроме того, как уже обсуждалось, операторам связи могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.

Операторы связи надеются на принятие мер. Пока сети справляются с нагрузками, но это результат масштабной стройки, которая, несмотря на пандемию, идет полным ходом, отмечают в Теле2. Инфраструктура требует усиления мощности, особенно в локациях, где резко вырос трафик, поэтому «жизненно важны» меры поддержки. Предложенные меры своевременны, сети операторов выполняют важные социальные задачи, отметили в МТС.

Господдержка позволила бы перераспределить инвестиционные ресурсы с реализации регуляторных требований на поддержку развития сетей и расширение инфраструктуры, согласны в «Ростелекоме».

При этом меры не потребуют дополнительных затрат из госбюджета, подчеркивают в «ЭР-Телекоме». В «МегаФоне» также поддержали предложения Минкомсвязи, в «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Новость
Операторы оценили убытки от «Доступного интернета»

В части IT-бизнеса Минкомсвязь предлагает до конца 2020 года отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.

Также предлагается запустить программу льготного кредитования IT-компаний и производств, внедряющих отечественные решения, выдавать гранты институтам развития разработчиков программных решений и субсидировать спрос на их продукцию.

Эти меры Минкомсвязь уже обсуждала с участниками рынка, о чем «Ъ» писал 14 апреля. Но другое предложение отрасли — до конца 2020 года наделить работодателя правом снижать зарплату сотрудникам на уровень до 20% либо отпускать их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% — в направленный в правительство вариант мер поддержки не вошло.

Без мер поддержки сокращение российского рынка программного обеспечения может достигнуть 30%, что даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 трлн руб. до 700−800 млрд руб. в 2020 году, следует из оценок представителей отрасли в пояснительной записке к мерам поддержки.

При этом IT-компании фактически не могут использовать ни одну из уже принятых мер для бизнеса, отмечает исполнительный директор «Акронис-Инфозащиты» Елена Бочерова. Например, пока банки не считают IT-компании надежными и находят поводы не кредитовать даже под заявленные 8,5%, утверждает она. «Даже если правительство одобрит половину или треть предложенных мер — уже будет польза», — соглашается директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

При этом важно, кто будет их получателем: например, в другом документе — проекте постановления правительства о поддержке предприятий IT-отрасли — речь идет только о разработчиках отечественного ПО, поясняет он, но стоило бы охватить более широкий круг бизнеса.

Юлия Степанова, Юлия Тишина

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
 Последние данные по коронавирусу
Путин произвел громкую отставку
Песков рассказал о режиме Путина и будущем после пандемии
По сирийской столице нанесен ракетный удар
Почти 900 российских военных заразились коронавирусом
Лукашенко объяснил, почему в ситуации с COVID идет своим путем
Вильфанд предрек рекордно жаркий год
Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян
В КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить.
Hi-Tech
Посмотрите на нового необычного «китайца» Устройство получит оригинальный для компании дизайн
Авто
Клиенты каршеринга пересели на арендованные машины Компании, сдающие автомобили в аренду, продолжают работать и в тех регионах, которые максимально ограничили работу всего бизнеса, — и даже находят новых клиентов. Но это не значит, что все хорошо
Кино
Стало известно, кто победил в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» За 10-летнюю участницу отдали голоса 35,7% телезрителей
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Популярные темы на «Детях»
игрушки и куклы 296
Южный остров, Новая Зеландия 243
Я понимаю, что эта тема всех уже достала)) 127
Четверка 115
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Новости партнеров
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Бабкина заразила коронавирусом множество людей, включая маленького ребенка
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь