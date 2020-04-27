09:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Операторам не грозит хранение в особо крупных размерах
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой».
Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи. В них оказались частично учтены пожелания операторов связи по отсрочке исполнения норм «закона Яровой» — ежегодное увеличение размеров хранилищ предлагается отложить на год. Однако предложения по снижению зарплат в
Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и
Кроме того, как уже обсуждалось, операторам связи могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей.
Операторы связи надеются на принятие мер. Пока сети справляются с нагрузками, но это результат масштабной стройки, которая, несмотря на пандемию, идет полным ходом, отмечают в Теле2. Инфраструктура требует усиления мощности, особенно в локациях, где резко вырос трафик, поэтому «жизненно важны» меры поддержки. Предложенные меры своевременны, сети операторов выполняют важные социальные задачи, отметили в МТС.
При этом меры не потребуют дополнительных затрат из госбюджета, подчеркивают в «ЭР-Телекоме». В «МегаФоне» также поддержали предложения Минкомсвязи, в «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
В части
Также предлагается запустить программу льготного кредитования
Эти меры Минкомсвязь уже обсуждала с участниками рынка, о чем «Ъ» писал 14 апреля. Но другое предложение отрасли — до конца 2020 года наделить работодателя правом снижать зарплату сотрудникам на уровень до 20% либо отпускать их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% — в направленный в правительство вариант мер поддержки не вошло.
При этом
При этом важно, кто будет их получателем: например, в другом документе — проекте постановления правительства о поддержке предприятий
Юлия Степанова, Юлия Тишина