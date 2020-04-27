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12:45 (мск), источник: Интерфакс

Сотни буревестников оказались пленниками на сахалинском судне

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — В соцсетях появилось видео, на котором видно, что несколько сотен птиц прибыли минувшей ночью в Сахалинский западный морской порт (город Холмск, юг Сахалина) на палубе ледокольного судна-снабженца «Витус Беринг», обслуживающего нефтегазовые проекты сахалинского шельфа. Члены экипажа судна вынуждены расталкивать птиц ногами, чтобы пройти.

Птицы на борту судна — серые буревестники, сообщил руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов.

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«Скорее всего, на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета. Возможно, они сели на палубу, чтобы отдохнуть, и оказались пленниками корабля, так как из-за анатомической формы крыла им трудно взлететь с ровной поверхности палубы. Они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха», — рассказал собеседник агентства.

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По данным сотрудников порта, на судне начались разгрузочно-погрузочные работы, и какое-то количество птиц уже было раздавлено, отметил Иванов.

«Оказавшись в такой ситуации, когда птицы позабивались кто куда на палубе, люди поступили неверно. Надо было сначала освободить палубу от пернатых. Можно было бы на час приостановить разгрузочно-погрузочные работы, сачками отловить буревестников и выпустить с борта судна в естественную среду», — сказал эксперт.

Сотрудники фонда попросили руководство порта пропустить их на судно, чтобы освободить оставшихся в живых буревестников. Но такого разрешения они пока не получили. Зоозащитники намерены обратиться в связи с инцидентом в природоохранную прокуратуру.

Серый буревестник — перелетная птица, которая ежегодно совершает очень далекие странствия. У нее темное оперение и при плохих погодных условиях кажется почти черным. В полете серый буревестник, как и другие представители семейства, наклоняется с одной стороны в другую и лишь изредка взмахивает крыльями. Благодаря особому строению тела и крыльев они могут нырять, существовать над морем и рядом с ним. Однако по той же причине им трудно перемещаться по суше. Взлетать буревестники могут только на воде при встречном потоке ветра или с возвышенностей.

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