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13:45 (мск), источник: Интерфакс

Скачок числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом во Владикавказе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Количество зараженных COVID-19 в Северной Осетии за сутки увеличилось на 148 человек, общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом в республике выросло до 549, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в понедельник.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 981 592+73 065
Скончалось206 803+3 471
Выздоровело869 935+45 933
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Источник: РИА "Новости"

«Рост количества зараженных может быть связан с тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, зачастую нарушают режим самоизоляции, не все пользуются средствами индивидуальной защиты. Также на это могло повлиять посещение массовых мероприятий нашими гражданами, в том числе и участие в митинге, который прошел 20 апреля», — отметили в пресс-службе со ссылкой на замглавы республиканского Роспотребнадзора Зарему Каболову.

Новость
На незаконном митинге во Владикавказе пострадали 13 силовиков

По данным ведомства, прирост зараженных увеличился с 13% до 37%. Всего в Северной Осетии 60 человек выздоровели, двое скончались.

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который ранее также выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции. По информации Следственного комитета России, в несанкционированном митинге приняли участие около 2 тыс. человек. По вине неустановленных участников митинга 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.

Что касается Чельдиева, то он был арестован на два месяца по решению владикавказского суда. Позднее певцу было предъявлено обвинение в распространении фейков о коронавирусе и применении насилия к сотруднику полиции (по двум статьям УК). Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Батраз Кульчиев.

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