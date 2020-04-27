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19:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Помощника главы Россельхознадзора Натарова уволили после обвинений в совращении малолетней

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова освободили от занимаемой должности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. С призывом его уволить ранее выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. До этого в СМИ появилась информация, что помощника главы Россельхознадзора подозревают в развращении несовершеннолетней. Сам он вину отрицает и намерен подать в суд за клевету.

Источник: Россельхознадзор

По данным РЕН ТВ, Дмитрий Натаров был другом семьи девочки. Как рассказал телеканалу адвокат потерпевших Шота Горгадзе, на момент совершения первых преступных эпизодов девочке было 13 лет, и все это продолжилось до 16-летнего возраста. Ее родители узнали о случившемся в марте 2019 года. Со слов адвоката девочка сама рассказала, что Дмитрий Натаров еще в 2016 году начал писать ей СМС «непристойного характера», спустя два года они стали периодически встречаться.

Родители девочки пожаловались в полицию прошлой весной, но уголовное дело возбудили спустя год, в марте 2020-го. Сам Дмитрий Натаров свою вину отрицал. В Россельхознадзоре РЕН ТВ заявили, что мужчина планирует подать иски в суд и заявления в полицию за клевету.

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23 апреля пресс-служба СКР сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил московскому СКР «подробно доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки». Имя подозреваемого пресс-служба СКР не назвала. Какие-либо детали дела также не приводились, только упоминалось, что о случившемся «было рассказано в ходе программы федеральной радиостанции».

Сегодня, 27 апреля, пресс-служба «Единой России» сообщила, что Андрей Турчак направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву обращение «о необходимости увольнения» Дмитрия Натарова, «публично обвиненного в совращении малолетних». Господин Турчак отметил, что появившаяся в СМИ информация «дискредитирует органы государственной власти».

«В прессе широкий резонанс получила информация о том, что помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров может быть обвинен в тяжком преступлении — совращении малолетних. В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин», — говорится в пресс-релизе партии в Telegram.

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