Коронавирус в мире: у британских детей обнаружен странный синдром, в Германии теперь обязательны маски

Официальное число заразившихся Covid-19 в мире достигло трех миллионов. Второго апреля был зарегистрировал миллион заболевших, 13 дней спустя — два миллиона.
В нескольких странах продолжается ослабление карантинных мер.
«В Новой Зеландии сегодня нет массового, не отслеживаемого распространения вируса. Мы победили в этой битве», — заявила она.
Ардерн отметила, что этого результата удалось добиться благодаря слаженным действиям граждан. Строгие карантинные меры в Новой Зеландии были введены достаточно рано, когда в стране было только несколько десятков заболевших.
26 марта были закрыты пляжи, офисы и школы. Рестораны и кафе не работали даже на вынос.
Эксперты также отмечают, что борьбе с вирусом способствовало географическое расположение Новой Зеландии. Островному государству было легко закрыть границы и контролировать иммиграцию.
В понедельник страна перешла с четвертого уровня карантина на третий. Это значит, что большинство компаний смогут вернуться к работе. Однако новозеландцам
Национальная служба здравоохранения распространила срочное предупреждение среди терапевтов: за последние три недели резко выросло число поступающих в больницы детей с воспалением.
«Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген», — говорится в инструкции, полученной врачами.
«В большинстве случаев наблюдаются боль в животе и
Синдром может быть настолько серьезным, что детей отправляют в реанимацию.
Терапевтов просят срочно сообщать о каждом ребенке с подобными симптомами.
Общее число детей, демонстрирующих новый синдром, достаточно мало. Однако синдром малоизучен, поэтому вызывает беспокойство. При этом он проявляется и у детей, зараженных коронавирусом, и у тех, у кого заражения не обнаружено.
Однако премьер предупредил о риске преждевременного ослабления условий карантина, которое может привести ко второй волне эпидемии вируса.
В конце марта у Джонсона диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице
С 4 мая итальянцам разрешат навещать родственников, но только в масках и при условии соблюдения правила социального дистанцирования.
Правительство разрешит открывать парки в городах, но последнее слово будет за мэрами. Религиозные церемонии остаются под запретом, но будут разрешены похороны.
С первого июня в стране откроются бары и рестораны, но с рядом ограничений. Клиенты должны соблюдать дистанцию в один метр, а столики должны быть на расстоянии двух метров. Персонал обязательно должен носить маски и перчатки.
Кроме того, 1 июня откроются парикмахерские и салоны красоты.
В изложенном Джузеппе Конти плане ничего не говорится об открытии ночных клубов, театров и букмекерских контор.
С понедельника жители всех 16 земель Германии должны носить маски в общественных местах и в транспорте.
В разных землях правила касательно ношения масок разнятся. В магазинах Берлина, например, можно находиться без маски. Самые строгие правила — в Баварии.
Речь не о медицинских масках. Носить разрешается любую маску, которая закрывает рот и нос. Самодельная маска из ткани тоже подойдет.
В Германии с начала пандемии скончались 5750 человек, это гораздо меньше, чем в Италии, Испании, во Франции или в США.
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Евросоюза о том, что китайские государственные агенты проводят кампании по дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Ранее Евросоюз опубликовал доклад о дезинформации в мировых СМИ, в котором говорилось, что власти некоторых стран способствуют распространению фейковых новостей.
Агентство Рейтер позже опубликовало переписку, из которой следовало, что Пекин пытался препятствовать публикации доклада, но в понедельник представитель ЕС это опроверг.