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20:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: у британских детей обнаружен странный синдром, в Германии теперь обязательны маски

Премьер-министр Новой Зеландии заявила о победе над коронавирусом, мусульманские страны готовятся к пику заражаемости из-за Рамадана, а количество заболевших в мире в понедельник преодолело три миллиона. Главное о пандемии Covid-19.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 012 484+58 378
Скончалось208 517+3 119
Выздоровело884 323+23 448
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Источник: GETTY IMAGES

Официальное число заразившихся Covid-19 в мире достигло трех миллионов. Второго апреля был зарегистрировал миллион заболевших, 13 дней спустя — два миллиона.

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Если сидишь дома

В нескольких странах продолжается ослабление карантинных мер. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила, что в стране удалось взять под контроль распространение коронавируса.

«В Новой Зеландии сегодня нет массового, не отслеживаемого распространения вируса. Мы победили в этой битве», — заявила она.

Ардерн отметила, что этого результата удалось добиться благодаря слаженным действиям граждан. Строгие карантинные меры в Новой Зеландии были введены достаточно рано, когда в стране было только несколько десятков заболевших.

Правительство Джасинды Арден хвалили за раннее введение карантинных мер | Источник: GETTY IMAGES

26 марта были закрыты пляжи, офисы и школы. Рестораны и кафе не работали даже на вынос.

Эксперты также отмечают, что борьбе с вирусом способствовало географическое расположение Новой Зеландии. Островному государству было легко закрыть границы и контролировать иммиграцию.

В понедельник страна перешла с четвертого уровня карантина на третий. Это значит, что большинство компаний смогут вернуться к работе. Однако новозеландцам по-прежнему нужно будет соблюдать правила социального дистанцирования, а дети пока не смогут вернуться в школы.

Британия: дети с синдромом воспаления

Национальная служба здравоохранения распространила срочное предупреждение среди терапевтов: за последние три недели резко выросло число поступающих в больницы детей с воспалением.

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«Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген», — говорится в инструкции, полученной врачами.

«В большинстве случаев наблюдаются боль в животе и желудочно-кишечное расстройство, а также панкардит», — говорится в разосланных врачам инструкциях. Источники Daily Mail сравнивают новый синдром с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока.

Синдром может быть настолько серьезным, что детей отправляют в реанимацию.

Терапевтов просят срочно сообщать о каждом ребенке с подобными симптомами.

Общее число детей, демонстрирующих новый синдром, достаточно мало. Однако синдром малоизучен, поэтому вызывает беспокойство. При этом он проявляется и у детей, зараженных коронавирусом, и у тех, у кого заражения не обнаружено.

Карантинные меры в Британии действуют седьмую неделю | Источник: GETTY IMAGES
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За коронавирусом идут потоп, засуха и голод

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник снова приступил к работе. Он заявил, что Британия начинает побеждать коронавирусную эпидемию.

Однако премьер предупредил о риске преждевременного ослабления условий карантина, которое может привести ко второй волне эпидемии вируса.

Премьер-министр призвал к терпению предпринимателей, теряющих деньги из-за закрытия многих предприятий, прежде всего в сфере обслуживания. По его словам, вторая волна эпидемии была бы катастрофой для экономики.

В конце марта у Джонсона диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице Сент-Томас, три ночи он находился в реанимации.

Италия: опубликован план выхода из карантина

Премьер-министр Италии, где от коронавируса скончалось больше людей, чем в других европейских странах, в понедельник обнародовал подробный план выхода из карантина.

Премьер-министр Италии обнародовал план выхода из карантина | Источник: GETTY IMAGES

С 4 мая итальянцам разрешат навещать родственников, но только в масках и при условии соблюдения правила социального дистанцирования.

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Карантин Шредингера

Правительство разрешит открывать парки в городах, но последнее слово будет за мэрами. Религиозные церемонии остаются под запретом, но будут разрешены похороны.

С первого июня в стране откроются бары и рестораны, но с рядом ограничений. Клиенты должны соблюдать дистанцию в один метр, а столики должны быть на расстоянии двух метров. Персонал обязательно должен носить маски и перчатки.

Кроме того, 1 июня откроются парикмахерские и салоны красоты.

В изложенном Джузеппе Конти плане ничего не говорится об открытии ночных клубов, театров и букмекерских контор.

Германия: маски обязательны

В Германии с начала пандемии скончались 5750 человек, это гораздо меньше, чем в Италии, Испании, во Франции или в США | Источник: GETTY IMAGES

С понедельника жители всех 16 земель Германии должны носить маски в общественных местах и в транспорте.

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Медицинские маски: виды и назначение

В разных землях правила касательно ношения масок разнятся. В магазинах Берлина, например, можно находиться без маски. Самые строгие правила — в Баварии.

Речь не о медицинских масках. Носить разрешается любую маску, которая закрывает рот и нос. Самодельная маска из ткани тоже подойдет.

В Германии с начала пандемии скончались 5750 человек, это гораздо меньше, чем в Италии, Испании, во Франции или в США.

Китай отрицает распространение дезинформации

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Евросоюза о том, что китайские государственные агенты проводят кампании по дезинформации о коронавирусе в соцсетях.

Представитель министерства Гэн Шуан на брифинге в понедельник заявил, что Китай против распространения дезинформации людьми или институтами.

Ранее Евросоюз опубликовал доклад о дезинформации в мировых СМИ, в котором говорилось, что власти некоторых стран способствуют распространению фейковых новостей.

Агентство Рейтер позже опубликовало переписку, из которой следовало, что Пекин пытался препятствовать публикации доклада, но в понедельник представитель ЕС это опроверг.

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