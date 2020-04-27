27 апреля, источник: Ведомости
В Москве умерли еще 44 заразившихся COVID-19
В Москве умерли еще 44 заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится на сайте Мосгорздрава. Всем пациентам был поставлен диагноз пневмония.
По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 000 случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них в Москве — 34 351. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 — в Москве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что режим самоизоляции в Московской области будет продлен на майские праздники.