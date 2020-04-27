Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
27 апреля, источник: Ведомости

В Москве умерли еще 44 заразившихся COVID-19

В Москве умерли еще 44 заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится на сайте Мосгорздрава. Всем пациентам был поставлен диагноз пневмония.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 029 452+64 909
Скончалось210 374+4 319
Выздоровело887 814+24 955
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 000 случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них в Москве — 34 351. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 — в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что режим самоизоляции в Московской области будет продлен на майские праздники.

Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:00 MSK, 27.04
 ПИК стала партнером Capital Group по двум крупным проектам в Москве
Как работодатели помогают сотрудникам побороть стресс
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 27 апреля
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Дату окончания вспышки коронавирусной инфекции в России рассчитали сингапурские ученые
ВОЗ сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге
Коронавирус COVID-19: главные события 27 апреля
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с «НЛО»
Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии
Ученые рассчитали дату окончания вспышки коронавируса в России
Семья погибшего солдата впервые за 90 лет открыла его чемодан
Путин выступит с обращением к россиянам в День Победы
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России Председатель Российского респираторного общества считает, что распространение COVID-19 скоро прекратится.
Hi-Tech
Названы способы работать удаленно дешевле Разбираемся в вопросе
Горячие темы на Авто
помощи прошу ....((( 313
О служении людям --но время мирное -- 216
Читая новости... 130
Ну чё, опять все спят? 93
Кино
Назван победитель шоу «Маска» Завершился проект НТВ, в котором звезды демонстрировали вокальные таланты в невероятных костюмах
Новости партнеров
Ученые выяснили, когда именно происходит заражение COVID-19
Тюменские врачи дают России надежду на чудо
Президент: рационально распределять нагрузку на больницы
В Москве разворачивают допмощности, как поручил президент
Популярные темы на «Детях»
Я понимаю, что эта тема всех уже достала)) 383
Южный остров, Новая Зеландия 295
У кого девочки 6-7 лет? Все умеют делать шпагат, колесо и подтягивания и отжимания? 277
Почему я должна решать проблемы золовки? 170
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь