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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Полиция задержала норвежского миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

МУРМАНСК, 28 апр — РИА Новости. Полицейские во вторник утром задержали в Осло норвежского миллионера 70-летнего Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого из их дома в 2018 году стало одним из самых обсуждаемых преступлений, долгое время считавшееся похищением ради выкупа, сообщила норвежская газета VG.

Источник: Reuters

«Полиция во вторник утром задержала Тома Хагена. Его жена пропала полтора года назад», — сообщило издание.

Новость
«Женоненавистник и садист высшего порядка»

Жена норвежского миллионера Хагена пропала утром 31 октября 2018 года из дома в Лиллестрёме в окрестностях Осло. Правоохранители, в том числе специалисты Европола и Интерпола, никаких следов женщины найти не смогли. Примерно через 10 недель после исчезновения женщины норвежская полиция сообщила, что злоумышленники потребовали выкуп.

Главной уликой, обнаруженной в доме Хагенов, были несколько листков с сообщениями на ломаном норвежском, которые изучали лингвисты и криминалисты. В записках содержались угрозы относительно того, что произойдет с женщиной, если об этом деле станет известно, а также требование о выкупе в девять миллионов евро в анонимной криптовалюте.

Как отмечает издание, полицейские машины с включенными мигалками в 8.30 утра заблокировали автомобиль Хагена, который направлялся на работу.

Газете не удалось получить комментарий полиции, однако те пообещали провести пресс-конференцию в ближайшее время.

Том Хаген — норвежский инженер, основатель энергетической компании Elkraft AS. Основным бизнесом норвежца является энергетика и инвестиции в недвижимость. В прошлом году Хаген занимал 172 место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала «Капитал». Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда крон (примерно 200 миллионов долларов США).

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