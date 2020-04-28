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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

СКР объединил два резонансных дела.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) объединил уголовные дела организованного преступного сообщества (ОПС), в которое, по версии следствия, входили экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец, а также бывшие высокопоставленные правоохранители Карачаево-Черкесии, прикрывавшие, по материалам дела, деятельность ОПС. Это решение повлекло за собой предъявление нового обвинения бывшим врио руководителя следственного управления (СУ) СКР по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, его подчиненному Андрею Филиппову и начальнику центра по противодействию экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову: им теперь вменяется участие в преступном сообществе. Адвокаты называют действия следствия предсказуемыми, но считают их необоснованными.

О том, что Главное следственное управление (ГСУ) СКР объединило дела Арашуковых и офицеров из КЧР, «Ъ» стало известно от защиты фигурантов. Когда именно это произошло, собеседники «Ъ» сказать затруднились, поскольку большая часть адвокатов из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, пока с соответствующим постановлением следствия не ознакомлены. Впрочем, решение СКР защита считает вполне предсказуемым.

«Если исходить из логики следствия, выглядело бы странным, если дело сотрудников СУ СКР по Карачаево-Черкесии, покрывавших, по материалам расследования, деятельность Рауфа Арашукова, слушалось бы в суде отдельно, — заявил один из адвокатов, просивший не называть его имени.— Это при том, что карачаево-черкесские правоохранители, о которых идет речь, давно фигурируют в деле отца и сына Арашуковых». Поэтому, заявил адвокат, «с точки зрения следствия понятно и предъявление бывшим силовикам 23 апреля обвинения по ст. 210 УК РФ, поскольку та же статья вменена Арашуковым».

При этом адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая заявила «Ъ», что не считает обоснованным обвинение ее подзащитного и экс-правоохранителей в участии в ОПС.

«Более чем за год расследования следователи так и не смогли собрать убедительных доказательств участия Рауфа Арашукова в преступном сообществе, — сказала госпожа Ставицкая.— Следствие считает, что ОПС было создано для хищения газа. Но так как доказательства причастности Рауфа Арашукова к этому преступлению не были найдены, несмотря на все старания следователей, они придумали новую, довольно абсурдную конструкцию участия Рауфа в ОПС». По словам адвоката, версия следствия состоит в том, что «Рауф по заказу отца должен был убивать тех, кто якобы мешал ОПС похищать газ (речь идет об убийствах в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова и лидера молодежного движения ''Адыгэ Хасэ'' Аслана Жукова.— “Ъ”)». «Однако следствие так и не установило, как именно Шебзухов и Жуков могли мешать деятельности преступного сообщества и зачем их в связи с этим надо было убивать», — отметила Анна Ставицкая.

Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала. Агентство при этом сослалось на адвоката господина Булатова Руслана Соловьева. Последний заявил, что пытался отказаться подписывать постановление о предъявлении его подзащитному обвинения по ст. 210 УК РФ, поскольку это «нарушало Уголовно-процессуальный кодекс РФ».

Так, адвокат посчитал незаконным предъявление нового обвинения по завершении предварительного расследования. В результате, сообщил Руслан Соловьев, он и его коллега Александр Самухов заявили ходатайство об отводе следователя, что вызвало недовольство последнего, и, по словам защитника, сотрудник СКР даже «перешел на повышенный тон».

В итоге следователю все же удалось вернуть защитников к процедуре предъявления обвинения. По данным «Ъ», аналогичная процедура с участием господина Филиппова и господина Бетуганова и их защиты прошла без эксцессов.

Как уже сообщал «Ъ», окончательное обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) было предъявлено Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и Андрею Филиппову еще в середине марта. Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года. Также генерал-майору было предъявлено обвинение в содействии незаконному привлечению к уголовной ответственности оперативников Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по СКФО, занимавшихся расследованием этих убийств. Сейчас экс-правоохранители завершают ознакомление с материалами дела.

Напомним, обвинение в окончательной редакции отцу и сыну Арашуковым, а также их предполагаемым сообщникам по делу об ОПС и хищении газа было предъявлено в начале апреля. Оба вины не признают.

Алексей Соковнин

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