20:04 (мск), источник: Коммерсантъ
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
СКР объединил два резонансных дела.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) объединил уголовные дела организованного преступного сообщества (ОПС), в которое, по версии следствия, входили
О том, что Главное следственное управление (ГСУ) СКР объединило дела Арашуковых и офицеров из КЧР, «Ъ» стало известно от защиты фигурантов. Когда именно это произошло, собеседники «Ъ» сказать затруднились, поскольку большая часть адвокатов
«Если исходить из логики следствия, выглядело бы странным, если дело сотрудников СУ СКР по
При этом адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая заявила «Ъ», что не считает обоснованным обвинение ее подзащитного и
«Более чем за год расследования следователи так и не смогли собрать убедительных доказательств участия Рауфа Арашукова в преступном сообществе, — сказала госпожа Ставицкая.— Следствие считает, что ОПС было создано для хищения газа. Но так как доказательства причастности Рауфа Арашукова к этому преступлению не были найдены, несмотря на все старания следователей, они придумали новую, довольно абсурдную конструкцию участия Рауфа в ОПС». По словам адвоката, версия следствия состоит в том, что «Рауф по заказу отца должен был убивать тех, кто якобы мешал ОПС похищать газ (речь идет об убийствах в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова и лидера молодежного движения ''Адыгэ Хасэ'' Аслана Жукова.— “Ъ”)». «Однако следствие так и не установило, как именно Шебзухов и Жуков могли мешать деятельности преступного сообщества и зачем их в связи с этим надо было убивать», — отметила Анна Ставицкая.
Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС
Так, адвокат посчитал незаконным предъявление нового обвинения по завершении предварительного расследования. В результате, сообщил Руслан Соловьев, он и его коллега Александр Самухов заявили ходатайство об отводе следователя, что вызвало недовольство последнего, и, по словам защитника, сотрудник СКР даже «перешел на повышенный тон».
В итоге следователю все же удалось вернуть защитников к процедуре предъявления обвинения. По данным «Ъ», аналогичная процедура с участием господина Филиппова и господина Бетуганова и их защиты прошла без эксцессов.
Как уже сообщал «Ъ», окончательное обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) было предъявлено Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и Андрею Филиппову еще в середине марта. Согласно версии следствия,
Напомним, обвинение в окончательной редакции отцу и сыну Арашуковым, а также их предполагаемым сообщникам по делу об ОПС и хищении газа было предъявлено в начале апреля. Оба вины не признают.
Алексей Соковнин