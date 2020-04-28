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22:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Банкирше суммировали сроки

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой. Она обвинялась в хищении у кредитного учреждения более 33,6 млрд руб. и получила 6 лет лишения свободы. Ранее банкирша уже привлекалась к уголовной ответственности за вывод из ВПБ 113,5 млрд руб. По этим же делам проходила и экс-президент банка Лариса Маркус, а его совладелец Георгий Беджамов сейчас проживает в Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерины Глушаковой тройка судей рассматривала в особом порядке, поскольку фигурантка признала свою вину и заявила о раскаянии. В итоге она, с учетом прежнего приговора, путем частичного сложения наказаний получила шесть лет колонии.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов — на сумму причиненного ущерба — 33,6 млрд руб.

Уголовное преследование Глушаковой и ее прежней начальницы — экс-президента ВПБ Ларисы Маркус началось в конце 2015 года, в мае 2017-го Хамовнический суд вынес приговор по их делу.

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Обе были признаны виновными в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Маркус получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года.

Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.

По материалам первого дела женщины были признаны виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140−145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года).

Для вывода средств руководство ВПБ использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, имитирующим реальную деятельность. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.

Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и самому себе. Например, Георгий Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры.
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В материалах второго дела в отношении банкирш говорится о тех же схемах хищения денег.

«В период с апреля 2009 года по декабрь 2015 года Глушакова совершила хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим и фиктивным юридическим лицам на общую сумму более 33,6 млрд руб.», — говорится в обвинительном заключении.

Александр Александров

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