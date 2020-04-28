22:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Банкирше суммировали сроки
Осуждена бывший
Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой. Она обвинялась в хищении у кредитного учреждения более 33,6 млрд руб. и получила 6 лет лишения свободы. Ранее банкирша уже привлекалась к уголовной ответственности за вывод из ВПБ 113,5 млрд руб. По этим же делам проходила и
Уголовное дело в отношении бывшего
Уголовное преследование Глушаковой и ее прежней начальницы —
Обе были признаны виновными в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Маркус получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года.
Еще один фигурант — родной брат
По материалам первого дела женщины были признаны виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140−145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года).
Для вывода средств руководство ВПБ использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным
В материалах второго дела в отношении банкирш говорится о тех же схемах хищения денег.
«В период с апреля 2009 года по декабрь 2015 года Глушакова совершила хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим и фиктивным юридическим лицам на общую сумму более 33,6 млрд руб.», — говорится в обвинительном заключении.
Александр Александров