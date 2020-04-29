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05:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Норвежский миллионер Том Хаген подозревается в убийстве жены

Жена Тома Хагена пропала полтора года назад, и хотя Хаген утверждал, что ее похитили с целью выкупа, полиция подозревает его в убийстве.

Источник: BBC News Русская служба

Полиция Норвегии арестовала миллионера Тома Хагена в связи с исчезновением его жены полтора года назад. 70-летнего магната подозревают в ее убийстве или заговоре с целью убийства.

В октябре 2018 года его жену Анну-Элизабет Хаген, как тогда предполагали, похитили с целью выкупа. Однако позже появились подозрения, что требование о выкупе было фальшивкой. Саму женщину с тех пор никто не видел. По всей вероятности, Анну-Элизабет просто убили.

Источник: BBC News Русская служба

Во вторник Том Хаген был арестован неподалеку от своего дома в пригороде Осло. Он уже четыре недели находится под следствием, но официальных обвинений ему пока не предъявляли. Адвокат Хагена тоже пока не делал никаких заявлений.

Источник: BBC News Русская служба

Первоначально семья Хагенов заявляла о том, что у них требовали выкуп за освобождение Анны-Элизабет. Норвежские журналисты даже называли сумму в 10 млн долларов в криптовалюте монеро.

Однако, как заявил во вторник на пресс-конференции инспектор полиции Томми Бреске, не было никакого похищения, не было никаких вымогателей, зато были все указания на попытки сбить следствие со следа.

Эта история сильно взволновала всю Норвегию, где убийства и похищения — редкость.

По данным норвежского делового издания Kapital, состояние Тома Хагена оценивается в 200 млн долларов.

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