05:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
Норвежский миллионер Том Хаген подозревается в убийстве жены
Жена Тома Хагена пропала полтора года назад, и хотя Хаген утверждал, что ее похитили с целью выкупа, полиция подозревает его в убийстве.
Полиция Норвегии арестовала миллионера Тома Хагена в связи с исчезновением его жены полтора года назад. 70-летнего магната подозревают в ее убийстве или заговоре с целью убийства.
В октябре 2018 года его жену
Во вторник Том Хаген был арестован неподалеку от своего дома в пригороде Осло. Он уже четыре недели находится под следствием, но официальных обвинений ему пока не предъявляли. Адвокат Хагена тоже пока не делал никаких заявлений.
Первоначально семья Хагенов заявляла о том, что у них требовали выкуп за освобождение
Однако, как заявил во вторник на
Эта история сильно взволновала всю Норвегию, где убийства и похищения — редкость.
По данным норвежского делового издания Kapital, состояние Тома Хагена оценивается в 200 млн долларов.