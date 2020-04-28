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28 апреля, источник: РИА Новости

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:05 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 098 391+63 590
Скончалось216 160+5 609
Выздоровело921 199+29 651
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Источник: РИА Новости

Накануне в столице от COVID-19 умерли 44 больных. Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 546 человек.

Пандемия коронавируса

Коронавирус распространился по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных почти достигло трех миллионов, свыше 200 тысяч больных скончались.

В России выявили 93 тысяч зараженных коронавирусом, около восьми тысяч излечились.

Сегодня президент Владимир Путин в ходе совещания объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил разработать рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных из-за COVID-19.

Путин и глава Минздрава Михаил Мурашко также попросили россиян воздержаться от «посиделок в больших компаниях» во время майских праздников.

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