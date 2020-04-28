В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Накануне в столице от COVID-19 умерли 44 больных. Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 546 человек.
Коронавирус распространился по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных почти достигло трех миллионов, свыше 200 тысяч больных скончались.
В России выявили 93 тысяч зараженных коронавирусом, около восьми тысяч излечились.
Сегодня президент Владимир Путин в ходе совещания объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Кроме того, глава государства поручил разработать рекомендации по постепенному снятию ограничений, введенных
Путин и глава Минздрава Михаил Мурашко также попросили россиян воздержаться от «посиделок в больших компаниях» во время майских праздников.