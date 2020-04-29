Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

В бесплатном доступе находятся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф. И. О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа, сообщает РБК. Также в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привел» пользователя. Отмечается, что в большинстве случаев это финансовый маркетплейс «Юником24».
В «Юником24» подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества»,—сказал представитель маркетплейса. Там также предположили, что утечка «произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация».
По данным РБК, четверть клиентов, чьи данные указаны в бесплатном пробнике, были клиентами микрокредитной компании «Микроклад», часть подавали заявки в несколько МФО, еще часть не смогли назвать кредитора.
Ранее банки сообщили о новом способе мошенничества с использованием QR-кодов, которые выдают в Москве и Подмосковье для перемещения в режиме самоизоляции. Мошенники под видом соцработников обзванивают банковских клиентов, предлагая помочь с оформлением цифровых пропусков, и получают таким образом их персональные данные.