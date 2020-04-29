Число заразившихся строителей в Белокаменке достигло 922

Всего на территории Мурманской области к вечеру вторника выявлено 1126 случаев коронавируса. Таким образом, на Белокаменку приходится 82% заболевших в регионе.
«Велесстрой» — подрядчик Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Всего на объекте работает 4600 сотрудников «Велесстроя». Ранее главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева поручила этой компании для разобщения рабочих построить три новых общежития в срок до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно.
28 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента Владимира Путина учесть специфику больших промплощадок при снятии ограничительных мер, принятых для профилактики распространения коронавируса. В частности, он попросил направить в Белокаменку мобильный госпиталь.
24 апреля «Велесстрой» сообщил, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию. Ранее компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.
23 апреля губернатор Чибис отмечал, что не видит оснований останавливать работы на промплощадке «НОВАТЭКа».
В
По данным «НОВАТЭКа», всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 000 человек.