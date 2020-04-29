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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Число заразившихся строителей в Белокаменке достигло 922

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — В Мурманской области в вахтовом городе «Велесстроя» в Белокаменке число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 55, до 922 человек. Как сообщил областной оперативный штаб, суточный прирост составил 6,3%.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 117 756+74 634
Скончалось217 207+5 986
Выздоровело932 114+37 117
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Источник: РИА "Новости"

Всего на территории Мурманской области к вечеру вторника выявлено 1126 случаев коронавируса. Таким образом, на Белокаменку приходится 82% заболевших в регионе.

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«Велесстрой» — подрядчик Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Всего на объекте работает 4600 сотрудников «Велесстроя». Ранее главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева поручила этой компании для разобщения рабочих построить три новых общежития в срок до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно.

28 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента Владимира Путина учесть специфику больших промплощадок при снятии ограничительных мер, принятых для профилактики распространения коронавируса. В частности, он попросил направить в Белокаменку мобильный госпиталь.

24 апреля «Велесстрой» сообщил, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию. Ранее компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

23 апреля губернатор Чибис отмечал, что не видит оснований останавливать работы на промплощадке «НОВАТЭКа».

В пресс-службе «НОВАТЭКа» «Интерфаксу» сообщили, что «по просьбам подрядчиков «НОВАТЭК-Мурманск» организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников «Велесстроя». Там заверили, что вспышка заболевания не скажется на сроках строительства ЦСКМС и реализацию проекта «Арктик СПГ 2».

По данным «НОВАТЭКа», всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 000 человек.

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