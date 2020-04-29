Вирус свободы: боссы итальянской мафии вышли на свободу из-за эпидемии

Несколько влиятельных членов итальянских мафиозных кланов на днях вышли из тюрем благодаря пандемии коронавируса. Как и сотням тысяч других заключенных в разных странах мира, им упростили режим отбытия наказания, опасаясь за их здоровье и здоровье тюремщиков, которые могут заразить друг друга COVID-19.
«Известия» разбирались в том, как реализуются гуманистические инициативы, которые применяются в отношении «сидельцев», порой вступая в противоречие с соображениями общественной безопасности.
Заключенные во всех странах мира, так же как и обычные граждане, оказались в кризисной ситуации
Впрочем, для нескольких сотен тысяч заключенных COVID-19 оказался неожиданным подарком. На фоне рекомендаций, которые давали ООН, Всемирная организация здравоохранения и другие международные и правозащитные структуры правительства пошли на беспрецедентный шаг — многих «сидельцев» просто отпускают на волю или же переводят под домашний арест.
Именно таким образом на свободе, хотя и с ограничением в передвижении, на днях оказались несколько боссов итальянских мафиозных кланов. Это Франческо Бонура из сицилийской «Коза ностра»; Винченцо Яннаццо, представитель преступной семьи Ндрангета; и Паскуале Загария, члена клана Казалези. Все трое оказались под домашним арестом благодаря распоряжению правительства, которое позволило местным властям облегчить наказание для тех, кому осталось провести в неволе менее 18 месяцев.
Представители кланов были приговорены к срокам от 14 до 23 лет; среди вменявшихся им деяний — участие в организованном преступном сообществе и пособничество мафии. Загарию полиция считает главным финансистом Казалези. Как отметил ведущий дела против мафии прокурор Федерико Кафьеро де Рахо, все трое содержались под стражей с применением «мер особой изоляции», призванных исключить их контакты с внешним миром. «Понятно, что, как только они окажутся дома, эти меры соблюдать не удастся», — отметил прокурор, которого цитирует CNN.
— Во времена кризиса мафиозные организации могут еще глубже проникнуть в экономическую сферу, в частности поддерживая или даже приобретая те бизнесы, которые столкнулись с финансовыми трудностями, не могут получить доступ к государственной поддержке и таким образом вынуждены искать альтернативные источники кредитования — то есть обращаться к криминальным структурам, — добавил де Рахо. Среди тех бизнесов, которые могут попасть в орбиту интересов мафиозных структур, — гостиницы, рестораны и другие предприятия. Подобная тактика — наполовину принудительное финансирование бизнеса с последующим захватом контроля над ним — традиционно применялась итальянскими криминальными кланами, и сейчас, когда многие малые и средние предприятия оказались на грани разорения, для практикующих такие приемы преступных семей настал «звездный час».
Подчас освобождение заключенных
Руководство пенитенциарной системы вскоре объявило, что оплошность стала результатом «человеческого фактора», все шестеро уже вернулись в места лишения свободы, а процесс освобождения отныне будет проводиться с особой тщательностью. Впрочем, детального рецепта того, как именно избежать подобных накладок в будущем, в тюремной системе Соединенного Королевства не предложили.
Инцидент стал поводом для нападок оппозиции на правительство Бориса Джонсона. Так, теневой министр юстиции, член парламента от Лейбористской партии Дэвид Лэмми заявил, что подобные ошибки следует «быстро осознать и исправлять». Кроме того, такие случаи «не должны использоваться в качестве оправдания бездействия перед лицом приближающейся катастрофы в здравоохранении». «Тюрьмы переполнены, при этом в тысячах камер содержатся более одного заключенного, что противоречит рекомендациям исполнительного агентства минздрава», — добавил Лэмми, слова которого приводит The Guardian.
По подсчетам The New York Times, в США от COVID-19 умерли уже свыше 100 заключенных, а счет заболевших осужденных и сотрудников пенитенциарной системы давно идет на тысячи. Всё это происходит в том числе
Освобождение таких заключенных во время кризиса — это не просто акт милосердия с целью сохранения их жизни, защиты здоровья осужденных и персонала тюрем. Чем меньше будет заболевших заключенных, тем меньше давление будет оказываться на и без того перегруженную систему тюремных лазаретов.
При этом тюремные производства, на которых заняты американские заключенные, похоже, не только не сбавляют обороты, но и наращивают темпы.
Среди товаров, которые производят в местах лишения свободы — те же маски и другие средства индивидуальной защиты, столь востребованные
Продукцию, которая распространяется под брендом CorCraft (можно перевести как «Сделано заключенными»), нельзя купить на улице — ее продают лишь различным учреждениям штата, в том числе пенитенциарным заведениям и чрезвычайным службам. Зарплата самих заключенных, работающих ради безопасности, составляет в среднем 62 цента в час.
Среди освобожденных из мест содержания в США оказался и скандально известный адвокат Майкл Авенатти. Именно он представлял порноактрису, известную как Сторми Дэниелс, в процессе против президента Дональда Трампа. После 14-дневного карантина юриста, ранее осужденного за вымогательство денег у фирмы Nike и проходящего по еще нескольким делам, переправили домой в Калифорнию. Там он сможет провести 90 дней, пишет The Hill.
Вскоре
На фоне призывов к максимально лояльному подходу к освобождению заключенных власти США на прошлой неделе смягчили критерии для перевода их из тюрем под домашний арест. Так, теперь на «вирусное» освобождение могут рассчитывать те, кто отсидел не менее четверти определенного судом срока, и те, кому осталось провести под стражей не более 18 месяцев. Ранее действовали нормы, по которым для выхода из тюрьмы надо было отбыть не менее половины срока.
Впрочем, власти многих других стран отказались освобождать заключенных
«Совершенно очевидно, что подобные меры не сдержат распространение вируса. И когда он окажется внутри (тюрьмы), понадобятся более радикальные меры для того, чтобы тюремные сроки незаметно не превращались в смертные приговоры, а те, кто работает в тюрьмах, не подвергались неприемлемому риску, — отмечает специалист в статье, опубликованной порталом The Conversation. — И наоборот, весьма примечательные вещи начали происходить в странах, который прошли пик распространения вируса сравнительно рано и которые отнюдь не являются примерами роскошных условий тюремного содержания или либеральным подходом вынесению приговоров, предусматривающих лишение свободы.
Среди таких государств Пэйкс, в частности, указывает на Иран, где власти поэтапно освободили до 85 тыс. заключенных (порядка 35% от общего числа находящихся в тюрьмах), и Турцию, где 45 тыс. заключенных освободили на временной основе и еще 45 тыс. — окончательно.