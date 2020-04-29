Генпрокуратура взяла на контроль расследование пожара в Выборге

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района рассказали РИА Новости, что пожар произошел ночью в частном жилом доме на Малой Водяной улице, погибли двое взрослых и шесть детей, а семья считалась неблагополучной. Позже в региональном СУСК уточнили, что на месте пожара нашли шесть тел, в том числе пятерых детей.
По предварительной информации СК, в доме жила семья из шести детей в возрасте до восьми лет и двоих взрослых. Накануне к ним в гости приехал знакомый, ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова взят на контроль ход проверки в связи с произошедшим пожаром в одном из жилых домов в Выборге Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры должны будут в том числе оценить исполнение требований законодательства со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.