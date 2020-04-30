Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
20Самые удивительные места на Земле
00:50 (мск), источник: Коммерсантъ

За сутки коронавирус выявлен у 84 российских военных и 34 курсантов

За последние сутки коронавирус COVID-19 подтвержден еще у 84 российских военных, сообщило Минобороны. Общее число случаев заражения среди военнослужащих 29 апреля достигло 1044. Накануне суточный прирост составил 59 человек.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 187 919+77 700
Скончалось226 771+9 963
Выздоровело970 673+46 949
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в информационном бюллетене Минобороны в среду. Накануне сообщалось о 960, днем ранее — о 901 заболевшем.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Два человека находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 11 человек, остальные переносят болезнь без симптомов, отмечает Минобороны. Больше всего заболевших военных лечатся на дому — 451 человек. В ведомственных госпиталях содержатся 332, в изоляторах по месту службы — 253, в гражданских больницах — восемь человек. Выздоровели за весь период 82 человека.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1075 заразившихся курсантов и слушателей (накануне — 1041). Число заболевших преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений за сутки осталось прежним — 277. Среди гражданского персонала ВС РФ количество заразившихся увеличилось на 20 человек, до 279.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве, Твери и в академии в Санкт-Петербурге. 26 апреля министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить обучение в учебных заведения ведомства.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 30.04
 Статистика по коронавирусу: в России растет смертность
Осужденный экс-полковник Захарченко исчез
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Коронавирус COVID-19: главные события 29 апреля
Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом
Ученые узнали, как долго коронавирус держится в воздухе
Самая богатая страна мира перестала богатеть из-за коронавируса
В Москве число умерших с COVID-19 превысило 600 человек
«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручки
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
Есть ли жизнь после коронавируса 159
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Повышенный расход 126
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь