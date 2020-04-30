За сутки коронавирус выявлен у 84 российских военных и 34 курсантов

«В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в информационном бюллетене Минобороны в среду. Накануне сообщалось о 960, днем ранее — о 901 заболевшем.
Два человека находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 11 человек, остальные переносят болезнь без симптомов, отмечает Минобороны. Больше всего заболевших военных лечатся на дому — 451 человек. В ведомственных госпиталях содержатся 332, в изоляторах по месту службы — 253, в гражданских больницах — восемь человек. Выздоровели за весь период 82 человека.
Кроме того, в военных вузах выявлено 1075 заразившихся курсантов и слушателей (накануне — 1041). Число заболевших преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений за сутки осталось прежним — 277. Среди гражданского персонала ВС РФ количество заразившихся увеличилось на 20 человек, до 279.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве, Твери и в академии в Санкт-Петербурге. 26 апреля министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить обучение в учебных заведения ведомства.