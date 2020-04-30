02:45 (мск), источник: Известия
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тыс. человек
В США от коронавируса скончались 60 207 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости и смертей.
По подсчетам ученых, всего в Штатах заболели COVID-19 1 028 217 человек.
Из 60 тыс. умерших более 18 тыс. зарегистрированы в
В то же время страна уже начала постепенно отменять введенные карантинные ограничения. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что пик эпидемии пройден, и спрогнозировал уровень смертности от нее в 60−65 тыс. человек.