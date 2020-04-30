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02:45 (мск), источник: Известия

Число жертв коронавируса в США превысило 60 тыс. человек

В США от коронавируса скончались 60 207 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости и смертей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 189 017+74 358
Скончалось227 247+10 258
Выздоровело971 599+45 678
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Источник: Reuters

По подсчетам ученых, всего в Штатах заболели COVID-19 1 028 217 человек.

Из 60 тыс. умерших более 18 тыс. зарегистрированы в Нью-Йорке.

Как пишет The Wall Street Journal, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заказало еще 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения эпидемии.

В то же время страна уже начала постепенно отменять введенные карантинные ограничения. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что пик эпидемии пройден, и спрогнозировал уровень смертности от нее в 60−65 тыс. человек.

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