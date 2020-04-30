В Екатеринбурге ввели режим контртеррористической операции

Соответствующее решение принял начальник областного управления. Режим действует с 00.30 (22.30 мск среды).
Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области — руководителя оперативного штаба Свердловской области.
«Оперативный штаб в Свердловской области обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции», — отмечается в сообщении.