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02:39 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге ввели режим контртеррористической операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области введен режим контртеррористической операции, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ.

Источник: РИА Новости

Соответствующее решение принял начальник областного управления. Режим действует с 00.30 (22.30 мск среды).

Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области — руководителя оперативного штаба Свердловской области.

«Оперативный штаб в Свердловской области обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции», — отмечается в сообщении.

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