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08:54 (мск), источник: РИА Новости

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

ПЯТИГОРСК, 30 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Источник: Администрация города Ставрополь

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Владимиров в Instagram.

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Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.

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