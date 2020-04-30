08:54 (мск), источник: РИА Новости
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
ПЯТИГОРСК, 30 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Владимиров в Instagram.
Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.