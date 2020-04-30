Круиз вокруг карантина. 100 тыс. членов экипажей судов не могут сойти на берег

Хотя большинство пассажиров круизных судов сошли на берег, около 100 тыс. членов экипажей продолжают оставаться на кораблях, выяснила британская газета The Guardian. Многие из них находятся в изоляции в небольших каютах, некоторым значительно сократили зарплату, и всем им запрещено спускаться на берег. По данным газеты, многие из запертых на судах людей практически лишены связи с внешним миром.
«Мы все хотим вернуться домой, у нас у всех семьи», — цитирует газета одного из таких членов экипажа круизного судна MSC Seaview, который уже месяц находится в карантине и которому перестали платить зарплату.
По словам представителя компании MSC, которой принадлежит судно, ситуация не такая ужасная: «Мы временно приняли решение освободить большинство наших членов экипажей от исполнения обязанностей. Мы ищем способ… приобретения билетов… чтобы каждый из них вернулся домой… Всем тем, кто находится на борту, мы предоставляем полный стол, гостевые каюты. Мы улучшили меню и предоставили бесплатный интернет».
По словам представителей других компаний, попытки репатриации персонала столкнулись с логистическими проблемами — многие страны закрыли свои границы, поэтому вернуться на родину члены экипажа просто не могут.
По данным газеты, большинство судовых работников — граждане таких стран, как Индия, Индонезия и Филиппины. Они получают от €1 тыс. до €2 тыс. в месяц за семидневную рабочую неделю. При этом, сообщают авторы расследования, они знают как минимум об одной круизной компании, которая вовсе перестала платить своим застрявшим на судах сотрудникам.
Им отказываются помогать и многие государства, в водах которых находятся суда.
Большинство судов ходит под флагами Либерии и Панамы, что еще больше осложняет ситуацию. Эти страны удобны не только своими низкими налогами, но и низким уровнем регулирования.
Когда кризис с экипажами круизных судов закончится, не знает никто. Пока же в лучших, как это ни странно, условиях оказываются те члены экипажа, которые заболели, заразившись коронавирусом. В большинстве случаев их отправляют в больницы на берегу, и после выздоровления они получают шанс вернуться на родину, а не на судно.
Андрей Келекеев