19:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
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Мишустин сообщил о заболевании президенту Владимиру Путину. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер. Трансляцию разговора по видеосвязи вел телеканал «Россия 24».
По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Он намерен оставаться «в активном контакте по телефону и видеосвязи» с коллегами и президентом.
Глава государства согласился назначить и.о. премьера Андрея Белоусова. Указ об этом уже подписан. «То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска», — сказал Путин.