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19:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников «Ъ», у него высокая температура. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 231 701+74 242
Скончалось229 447+9 836
Выздоровело1 004 483+47 389
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Источник: РИА "Новости"

Мишустин сообщил о заболевании президенту Владимиру Путину. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер. Трансляцию разговора по видеосвязи вел телеканал «Россия 24».

По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Он намерен оставаться «в активном контакте по телефону и видеосвязи» с коллегами и президентом.

Глава государства согласился назначить и.о. премьера Андрея Белоусова. Указ об этом уже подписан. «То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска», — сказал Путин.

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