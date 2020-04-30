30 апреля, источник: Известия
В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов
Еще 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщили 30 апреля в оперштабе.
«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении оперштаба.
Всего, по данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.
В четверг также стало известно, что российский
В связи с этим исполнять его обязанности будет Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Оперштаб призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, продленный до 11 мая.
В связи с распространением коронавируса в РФ действует режим повышенной готовности, который предусматривает обязательную самоизоляцию. Нерабочие дни указом президента продлены до 11 мая. Покидать квартиры гражданам разрешается в случаях острой необходимости: ради похода в магазин, выгула собак, обращения за медпомощью.