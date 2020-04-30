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30 апреля, источник: Известия

В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов

Еще 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщили 30 апреля в оперштабе.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 260 964+73 045
Скончалось231 808+5 037
Выздоровело1 008 678+38 005
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Источник: РИА "Новости"

«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении оперштаба.

Таким образом, всего в столице от вызванного коронавирусом заболевания умерли 658 человек.
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Всего, по данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.

В четверг также стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин сдал положительные тесты на коронавирус.

В связи с этим исполнять его обязанности будет Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Оперштаб призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, продленный до 11 мая.

В связи с распространением коронавируса в РФ действует режим повышенной готовности, который предусматривает обязательную самоизоляцию. Нерабочие дни указом президента продлены до 11 мая. Покидать квартиры гражданам разрешается в случаях острой необходимости: ради похода в магазин, выгула собак, обращения за медпомощью.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:20 MSK, 30.04
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