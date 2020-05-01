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03:52 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 01.05
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 256 570+62 684
Скончалось233 363+5 725
Выздоровело1 014 524+41 805
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Источник: РИА Новости

«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников. Распространенная в Telegram-каналах информация о том, что высшее руководство института заболело, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, директор института Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения.

«Сведения о том, что институт принимал пневмонии, не соответствуют действительности. Медицинское учреждение не было перепрофилировано под прием коронавируса, случаи пневмоний были единичными», — отметил собеседник агентства.

В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в городе — 4062 случаев заражения, умер 31 человек, выздоровели 779 человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099.

С прошлого дня скончался 101 человек, 1333 выздоровели. Общее количество инфицированных по стране достигло 106 498 (прирост за сутки 7,1%) в 85 регионах, умерли 1073 человека, поправились 11 619.

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