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08:57 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тысячи человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5 727, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 01.05
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 257 660+62 344
Скончалось233 416+5 711
Выздоровело1 014 916+34 155
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Источник: РИА "Новости"

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 3 257 088 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 62 565 случаев заражения.

Полностью излечились более миллиона человек.

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Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США — 1 069 826 (63 066 скончавшихся), Испании — 213 435 (24 543), Италии — 205 463 (27 967), Великобритании — 172 481 (26 771), Франции — 167 299 (24 376), Германии — 163 009 (6 623), Турции — 120 204 (3 174).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 106 498 больных и 1 073 случая летального исхода, выздоровели 11 619 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса отслеживает распространение коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 01.05
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