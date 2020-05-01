Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тысячи человек

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 3 257 088 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 62 565 случаев заражения.
Полностью излечились более миллиона человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США — 1 069 826 (63 066 скончавшихся), Испании — 213 435 (24 543), Италии — 205 463 (27 967), Великобритании — 172 481 (26 771), Франции — 167 299 (24 376), Германии — 163 009 (6 623), Турции — 120 204 (3 174).
В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 106 498 больных и 1 073 случая летального исхода, выздоровели 11 619 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса отслеживает распространение коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.