Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
3135 лет перестройке и гласности
16:36 (мск), источник: Известия

В Испании задержали находящегося в розыске бывшего депутата Госдумы

Гражданская Гвардия Испании задержала бывшего депутата Государственной думы. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили испанские правоохранительные органы.

Источник: AP 2020

Имя задержанного не приводится, он разыскивался по линии Интерпола, говорится в сообщении службы, опубликованном на ее странице в Twitter. Как уточняется, мужчина подозревается в растрате бюджетных средств.

Арестовали бывшего парламентария в приморской провинции Аликанте, где мужчина вел комфортный образ жизни, уточнили в Гражданской Гвардии.

На размещенных в Сети кадрах испанские правоохранители показали процедуру задержания и осмотра россиянина.

В феврале 2019 года в Белоруссии задержали в национальном аэропорту «Минск» россиянина Бадри Аданаи, которого разыскивал Интерпол. Он был заочно осужден судом Франции к 10 годам лишения свободы за легализацию преступных доходов и совершение преступлений в составе организованной группы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Из-за одного теста: что изменится с уходом премьера на самоизоляцию
Недолет «дракона»: как в СССР пресекли полеты американских самолетов-шпионов
В России за сутки выявлено 7933 заразившихся коронавирусом
Ученые показали, как пассажир с COVID-19 заражает весь самолет
ФАС выявила повышение цен на медицинские маски на 957%
Роспотребнадзор: снятие карантина начнется с прогулок и пробежек
В России резко увеличилась заболеваемость пневмонией в январе
Европа считает убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц
Здоровье
Чем опасен месяц май: шпаргалка в 12 картинках Быть может, в 2020 году май для россиян будет не совсем обычным. Но это не отменяет его опасностей, верно?
Hi-Tech
Раскрыты все коды на AliExpress. Их полезно знать Собрали лучшее!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных Затянувшиеся выходные — прекрасное время для отдыха и развлечений, которые доступны вам дома. Ведь на свете есть так много прекрасных фильмов, которые вы еще не видели. И «Кино Mail.ru» поможет это исправить
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. 194
Вы бы поехали? 179
Сколько сейчас стоит родить? 159
Вопрос. 156
Леди
В моду вошли кудри, завитые с помощью носков Девушки на карантине плетут косы с носками, считая, что таким образом получают идеальные кудри.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь