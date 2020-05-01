16:36 (мск), источник: Известия
В Испании задержали находящегося в розыске бывшего депутата Госдумы
Гражданская Гвардия Испании задержала бывшего депутата Государственной думы. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили испанские правоохранительные органы.
Имя задержанного не приводится, он разыскивался по линии Интерпола, говорится в сообщении службы, опубликованном на ее странице в Twitter. Как уточняется, мужчина подозревается в растрате бюджетных средств.
Арестовали бывшего парламентария в приморской провинции Аликанте, где мужчина вел комфортный образ жизни, уточнили в Гражданской Гвардии.
На размещенных в Сети кадрах испанские правоохранители показали процедуру задержания и осмотра россиянина.
В феврале 2019 года в Белоруссии задержали в национальном аэропорту «Минск» россиянина Бадри Аданаи, которого разыскивал Интерпол. Он был заочно осужден судом Франции к 10 годам лишения свободы за легализацию преступных доходов и совершение преступлений в составе организованной группы.