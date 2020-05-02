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08:15 (мск), источник: РИА Новости

Названа причина ЧП в Находке на крупнейшей в мире плавбазе

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. На плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел взрыв газового баллона, рассказал РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: МЧС РФ

Ранее сообщалось, что на судне во время ремонта произошел пожар, один человек погиб, один пострадал. Прибывшие на место спасатели не обнаружили открытого горения.

«На судне произошел взрыв газового баллона, причины которого уточняются. Угрозы затопления судна нет», — сказал собеседник агентства.

Осведомленный источник сообщили РИА Новости, что взрыв повредил балластный танк, в результате судно получило сильный крен, сейчас его пытаются выправить. Очевидец происшествия рассказал агентству, что «на пробоину наложили пластырь».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«Всеволод Сибирцев» — плавбаза типа «Содружество». Максимальная длина судна — 179,93 метра, водоизмещение — 32 096 тонн. Построена в 1989 году в Финляндии и стала одним из трех судов такого типа.

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